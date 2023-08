(09 Ago 23) Appuntamento a Cascina Ressia, centro di educazione ambientale dell'Ente-Parco a Crescentino (VC), sabato 9 settembre con la guida delle Aree protette del Po piemontese, Renza Baiardi.

L'evento, con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, si svolgerà a partire dalle ore 10.00.

Dalle ore 10.30 alle 13.30 si terranno i due laboratori: Renza (IG @renzacrea) terrà il laboratorio di rilegatura per realizzare un taccuino cucito a mano in carta riciclata con all'interno fogli per appunti e fogli per acquarello.

A seguire, con Fabrizia De Leo (IG @ilcavalloadondolo) ci sarà un laboratorio di cucito creativo. I partecipanti taglieranno e cuciranno un piccolo zaino in cotone sostenibile, una sacca perfetta per contenere il taccuino, l'astuccio, una piccola borraccia e tutto ciò che può essere utile in una passeggiata naturalistica.

La pausa pranzo, dalle ore 13.30 alle 15.00, sarà organizzata all'interno del Centro di educazione ambientale.

Renza e Fabrizia, accomunate oltre che dalle attività manuali creative anche dalla passione per la natura sono entrambe guide naturalistiche ambientali.

Dalle ore 15.00 alle 17.00, sarà possibile partecipare a un'escursione alla scoperta dell'ambiente naturale delle Aree protette del Po piemontese.

Il costo dell'intera giornata, comprensiva di laboratori, materiali, pranzo ed escursione è di 110 euro omnicomprensivo.

La prenotazione è obbligatoria e i posti limitati.

Informazioni e prenotazioni: renza.baiardi@libero.it