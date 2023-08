(17 Ago 23) Serata a tema gufi alla Cascina Le Vallere, il prossimo venerdì 22 settembre, ore 21.00 con la partecipazione di Marco Mastrorilli, ornitologo e fotografo naturalista.

Esperto conoscitore di rapaci notturni, Mastrorilli si occupa da anni della salvaguardia dei gufi e di divulgazione scientifica. Con più di 500 articoli al suo attivo, oltre 700 fotografie pubblicate, è autore di numerosi libri e documentari sui rapaci notturni oltre che di interventi specialistici nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali.

Nel 2015 viene premiato in Minnesota (USA) come miglior esperto mondiale di gufi ed entra a far parte della prestigiosa World Owl Hall of Fame.

Dal 2016 gestisce il popolare canale Youtube Gufotube.

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha l'onore di ospitare Mastrorilli in una serata dedicata ai gufi: l'autore presenterà il suo libro "Sulle tracce dei gufi" e poi accompagnerà i presenti in una semplice escursione nel Parco Le Vallere alla scoperta dei suoni della notte.

Informazioni: tel. 0114326527 – ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it

R.A.