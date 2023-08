Appuntamento a Le Vallere!

(29 Ago 23) Appuntamento a Cascina Le Vallere in Corso Trieste 98 a Moncalieri (TO), giovedì 28 settembre, ore 21.00, con Marco Granata che presenterà il suo libro Bestiario invisibile.

Granata, biologo e autore, è dottorando all'Università di Torino e collabora con Rivista Studio.

Bestiario invisibile è un viaggio alla ricerca degli abitanti più nascosti delle nostre città: confuse tra i fiori dei balconi volteggiano farfalle variopinte mentre, al limitare della strada, volpi furtive si nascondono fra gli arbusti e, nel buio della notte metropolitana, una civetta va a caccia, padrona delle ombre. Ognuno di loro – zanzare e topi compresi – contribuisce a mantenere in equilibrio un ecosistema unico e di cui spesso ignoriamo l'esistenza.

Marco Granata ci apre le pagine di questo sorprendente bestiario urbano: il libro è un inedito manuale illustrato dell'ecosistema cittadino. Attraverso le sue pagine, l'autore ci accompagna alla scoperta di questi ignoti "vicini di casa", animali che abitano spazi a noi prossimi, che si sono adattati alla nostra presenza: cornacchie, vespe, scarabei eremiti... Un racconto scientifico in prima persona dei misteriosi collegamenti che la biologia intesse tra la sala e il tetto, tra le grondaie e le fognature, tra i campi di periferia e le grandi piazze.

Bestiario invisibile ci mostra come, in ogni momento e in ogni contesto, sia possibile trovare qualcosa di straordinario celato sotto la terra di un vaso o tra i fili d'erba al centro di una rotonda.

L'autore dialogherà con Luca Giunti, guardiaparco presso le Aree protette delle Alpi Cozie e noto giornalista della rivista on line Piemonte Parchi, oltre che naturalista e fotografo (IG @sbaluf), e Alessandro Lago, guardiaparco delle Aree protette del Po piemontese ed esperto di chirotteri.

