(04 Set 23) Anche quest'anno l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese parteciperà alla "III edizione della Giornata della Sostenibilità" proposta dal Gruppo AMAG.

La Giornata coinvolgerà gli studenti in una grande iniziativa di promozione della cura ambientale rilanciando la raccolta differenziata e la cultura dell'economia circolare attraverso il riuso e il riciclo: organizzata nella Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile è rivolta a insegnanti e alunni delle classi IV / V della scuola primaria e alle I / II / III della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è un'occasione importante per diffondere buone pratiche e di stimolare scelte consapevoli nella vita quotidiana, dall'alimentazione, al turismo, dall'uso dell'energia a quello dell'acqua, che tengano conto delle ripercussioni delle scelte responsabili sui diversi aspetti della sostenibilità, dello stretto legame tra fattori ambientali e cambiamenti sociali.

All'evento, giunto alla terza edizione grazie al successo degli anni precedenti, parteciperà ancora una volta l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, che interverrà proponendo laboratori didattici per avvicinare anche i più piccoli alla Natura e all'Ambiente, suscitandoli a prendersene cura: le Guide delle Aree protette del Po piemontese attendono quindi numerose classi e i loro insegnanti per partecipare insieme alla grande festa organizzata a sostegno dell'ambiente.

Giornata della Sostenibilità - Gruppo Amag: iniziativa in collaborazione con i Comuni del Consorzio di Bacino Alessandrino e i Comuni del Servizio Idrico Integrato gestito da AMAG Reti Idriche.

