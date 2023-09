Ultimi giorni per presentare la domanda per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per un posto di lavoro col profilo professionale di funzionario tecnico

Addetto principalmente ai settori gestione faunistica e pianificazione e gestione Siti Natura 2000 Vinca >>>

Arte e cultura a Frassineto Po

L'Ente di gestione delle aree protette ha organizzato per sabato 16 settembre a Frassineto Po una giornata all'insegna dell'arte e della cultura. A partire dalle ore 14 >>>

Arte e natura a Cascina Ressia: appuntamento sabato 9 settembre!

Appuntamento a Cascina Ressia, centro di educazione ambientale dell'Ente-Parco a Crescentino (VC), sabato 9 settembre con la guida delle Aree protette del Po piemontese, Renza Baiardi >>>

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese per la Giornata della Sostenibilità

Alla Cittadella di Alessandria, mercoledì 20 settembre

Anche quest'anno l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese parteciperà alla "III edizione della Giornata della Sostenibilità" proposta dal Gruppo AMAG. La Giornata coinvolgerà gli studenti in una grande iniziativa di promozione della cura ambientale >>>

Festa del Beat'Angelo al Parco del Bricel

Domenica 10 settembre torna la festa sul Po del Beat'Angelo a Chivasso, organizzata dagli Amici del Po di Chivasso. Per tutto il giorno, in collaborazione con gli Amici del Po di Casale Monferrato, sarà possibile percorrere il fiume in barca. Sarà presente lo stand dell'Ente >>>

Sulle tracce dei gufi a Le Vallere!

Venerdì 22 settembre 2023

Serata a tema gufi alla Cascina Le Vallere, il prossimo venerdì 22 settembre, ore 21.00 con la partecipazione di Marco Mastrorilli, ornitologo e fotografo naturalista. Esperto conoscitore di rapaci notturni, Mastrorilli si occupa da anni della salvaguardia dei gufi e di divulgazione scientifica. Con più di 500 articoli al suo attivo, oltre 700 fotografie pubblicate, è autore di numerosi libri e documentari sui rapaci notturni >>>

'C'è una bella differenza'

Appuntamento a Le Vallere!

Appuntamento a Cascina Le Vallere in Corso Trieste 98 a Moncalieri (TO), giovedì 28 settembre, ore 21.00, con Marco Granata che presenterà il suo libro Bestiario invisibile >>>

PedalandPo, nei territori Unesco della Riserva MAB

Due giorni in sella a fine settembre

Tutti pronti a pedalare? Bene, iniziate a segnarvi queste date: sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. L'Ente di gestione >>>

L'Isolone di Bertolla a Torino, un progetto di riqualificazione andato a buon fine

L'Isolone di Bertolla è un'isola artificiale sul Po tra Torino e San Mauro, alla confluenza tra la Stura di Lanzo e il Po, che fa parte di un'area naturalistica di grande importanza, la Zona di Protezione Speciale di Rete Natura 2000 del Meisino (IT1110070), un ambiente raro a prezioso, che fa parte del Parco naturale >>>

Questi i risultati della stagione riproduttiva dell'averla piccola: situazione in gran parte stabile e tre buone notizie

L'averla piccola (Lanius collurio) è una specie eurasiatica inserita nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" perché il suo status di conservazione è sfavorevole. Migratrice a lungo raggio, che sverna in Africa, a sud dell'equatore >>>

Passione… regata sul Po!

Oltre 120 canoisti hanno partecipato alla Regata Sprint organizzata dalla Società Canottieri, lo scorso 2 settembre, a Casale Monferrato sul Po. Il fiume, a detta degli esperti, si è rivelato un campo di gara perfetto >>>

A Casale Monferrato: lavori in corso dopo il maltempo

I tecnici dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese hanno effettuato i sopralluoghi necessari per quantificare i danni a seguito della forte perturbazione che ha colpito la città di Casale Monferrato nel pomeriggio di sabato 26 agosto >>>

Pipistrelli: folletti del crepuscolo

Mostra con pannelli illustrativi, dal 18 agosto al 30 settembre 2023

Torna la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo": questa volta l'allestimento sarà visitabile presso la sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a Cascina Le Vallere a Moncalieri >>>

Ancora in corso la mostra personale di Fabio Viola a Frassineto Po

Apertura del Centro di interpretazione del paesaggio del Po

Sabato 26 agosto, alle ore 11.00, l'Accademia di cultura Bernardino Cervis, con il patrocinio del Comune di Frassineto Po e dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, inaugura la mostra di Paolo Viola allestita a Palazzo Mossi >>>

Natura d'Autore: mostra personale di Ennio Lavè

Dal 18 agosto al 30 settembre 2023 a Moncalieri

Da venerdì 18 agosto, presso la sede dell'Ente-Parco di Cascina Le Vallere, in Corso Trieste, 98 a Moncalieri, sarà visitabile la mostra personale di Ennio Lavè. Lavè è un artista autodidatta: comincia a disegnare solamente qualche anno fa >>>

40 anni in copertina: Piemonte Parchi in mostra a Le Vallere

Dal 18 agosto al 29 dicembre 2023

Da venerdì 18 agosto e fino alla fine dell'anno sarà visitabile presso la Cascina Le Vallere a Moncalieri (Corso Trieste 98) la mostra "40 anni in copertina". Sono esposte >>>

Camminata del Pom Matan

Domenica 10 settembre 2023

Cammini Divini e Nordic Walking Valcerrina, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di San Sebastiano da Po, propone la tradizionale camminata del Pom Matan, piacevole escursione ad anello di circa 11 km >>>

Camminata "A riveder le stelle"

Sabato 16 settembre 2023 a Pino Torinese

Passeggiata a cura dell'associazione "Di Tutti i Colori e Di Tutti i Sentieri" asd. Ritrovo e partenza ore 18.30 in frazione Valle Ceppi (parcheggio piazzale Don Boglione). Percorso nelle vallate verso Chieri, apericena in località Superghetta ed osservazione di pianeti e costellazioni con spiegazione a cura di Daniele >>>

Alla scoperta del ciavardello

Domenica 17 settembre 2023 a Castiglione Torinese

A cura del Presidio ambientale cordovese "Andrei Periboschi". Camminata pomeridiana ad anello di circa 10 km tra Cordova, Bric Croce, Tetti Chenon, San Martino e Tetti Francesi alla scoperta del ciavardello (Sorbus torminalis), recentemente inserito nel catasto degli alberi monumentali del Piemonte. Ritrovo alle 14 alla chiesa di >>>

Stramangiando 2023

Domenica 17 Settembre 2023 a Castagneto Po

Passeggiata enogastronomica a cura della Pro Loco di Castagneto Po, con tappe di degustazione sul percorso. Partenza da via Cuneo, con partenze scaglionate tra le 9.30 e le 11.30 e percorso di circa 8 km tra boschi e sentieri >>>

XXII Passeggiata del Traversola

Domenica 24 Settembre 2023

L'Associazione "Camminare Lentamente" propone un piacevole itinerario ad anello di circa 8.5 km nella Valle dei Savi, con ristoro lungo il percorso e possibilità di merenda sinoira a cura della Pro Loco dei Savi >>>

I sensi in cammino: equinozio d'autunno

Domenica 24 Settembre 2023

Camminata organizzata nell'ambito del ciclo di passeggiate esperienziali e stagionali "Il giro della luce", organizzate da Paolo Astrua e Liana Vella >>>

Pulizia dei sentieri di Moncalieri

Sabato 30 settembre 2023

Il CAI di Moncalieri propone la pulizia dei sentieri della collina Moncalierese. Per informazioni sull'orario e sulle modalità >>>