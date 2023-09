Cittadella di Alessandria, mercoledì 20 settembre 2023

(13 Set 23) Ecco il programma:

- Ore 08.15 / 09.15

Ingresso all'evento dalla porta REALE della Cittadella

Alpini dell'ANA sezione di Alessandria e la Protezione Civile accoglieranno le classi che arriveranno con pedibus e con minubus o pullman.

Distribuzione a tutti i partecipanti di gadget offerti dal Gruppo AMAG e dalla COLDIRETTI di Alessandria e da altri sponsor.

Ore 9:30

Alza bandiera in piazza d'Armi con esecuzione dell'Inno nazionale alla presenza dell'Associazione Nazionale Alpini, dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e dei gruppi civili e militari presenti.

- Ore 10.00 / 11.30

In ampi spazi all'aperto e nel verde si svolgeranno i laboratori ludico-didattici su tematiche fondamentali per il futuro del pianeta: rispetto delle risorse ambientali (acqua, aria, piante e animali), stili di vita sostenibili ed ecologici, alimentazione sana e a basso impatto ambientale, mobilità sostenibile, riduzione degli sprechi, riciclo dei rifiuti, rispetto della natura, distinzione fra energie rinnovabili e non rinnovabili e cause che provocano l'inquinamento ambientale. Tutti argomenti indispensabili per la formazione di cittadini consapevoli ed in grado di agire per il bene della società e del pianeta.

Le Guide delle Aree protette del Po piemontese svolgeranno laboratori naturalistici su tematiche legate alla vegetazione anche in habitat particolari tutelati da progetti life specifici accogliendo le classi di scuola primaria che aderiranno all'evento.

Partecipazione al gioco Pompieropoli organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Alessandria per le scuole primarie e visita al Pullman Azzurro della Polizia Stradale con simulatore di guida per le scuole secondarie di primo grado.

- Ore 11.30 / 12.30

GREEN GAME del Basso Piemonte: conduce Alvin Crescini – Rivolto alle scuole secondarie di primo grado

Green Game è un'iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo dei materiali d'imballaggio (COMIECO per la carta e il cartone, COREVE per il vetro, COREPLA per la plastica, RICREA per l'acciaio, BIOREPACK per il riciclo organico della plastica e CIAL per l'alluminio) per coinvolgere ed ingaggiare gli studenti sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi.

Premiazione classi vincitrici del GREEN GAME: 1°, 2° e 3° classificato.

- Ore 12.30 / 13.30

Pranzo al sacco di tutte le classi che proseguiranno le attività nel pomeriggio

- Ore 14.00 / 15.00

Partecipazione al gioco Pompieropoli organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Alessandria per le scuole primarie e visita al Pullman Azzurro della Polizia Stradale con simulatore di guida per le scuole secondarie di primo grado.

Attività didattiche, visite guidate alla Fortezza della Cittadella e al Museo delle Divise Storiche: uniformi, armi e cimeli del regio esercito italiano 1848-1946.

- Ore 15.00 / 16.30

Spettacolo a cura di Angelo Cattaneo (conduttore radio, TV & Live Show) di ANIMIAMO Eventi.

Premiazione dell'Istituto Comprensivo con più classi in pedibus e premiazione miglior stand allestito da Enti e Associazioni.

- Ore 16.30

Cerimonia di ammaina bandiera e chiusura delle attività didattiche.

Rientro dei bambini e ragazzi alle scuole di appartenenza.

- Ore 17.00 / 19.00

Piazza d'armi della Cittadella – zona spettacolo

Tavola Rotonda della Sostenibilità

Giornata della Sostenibilità - Gruppo Amag