(19 Set 23) La forte perturbazione che ha colpito la nostra area nel pomeriggio di sabato 26 agosto ha causato notevoli danni nel lungo Po di Casale Monferrato, come avevamo già segnalato nelle scorse newsletter.

In una ventina di minuti molti rami, anche di grosse dimensioni, oltre a interi alberi, sotto l'azione del forte vento, si sono abbattuti sui sentieri del lungo Po, molto frequentati e apprezzati dai cittadini e dalle associazioni locali.

In breve sono iniziate le attività per liberare gli itinerari del Bosco della Pastrona e di tutto il lungo Po in ambito urbano.

Fondamentale è la collaborazione dei volontari, in particolare dell'Associazione Amici del Po e di FIAB Monferrato, che stanno ripristinando la viabilità per i numerosi fruitori: ciclisti e camminatori.

L'Ente-Parco ha effettuato i sopralluoghi, coinvolgendo una impresa specializzata, che ha avviato i lavori di abbattimento di alberi pericolanti.

Il temporale del 26 agosto ha fatto danni anche in altre aree, in particolare all'Isola Colonia di Palazzolo Vercellese; a breve inizieranno i lavori di messa in sicurezza delle aree di fruizione.

La Direttrice Monica Perroni, in proposito raccomanda: "In questa fase rinnoviamo alla cittadinanza l'invito a non transitare nelle aree interessate, in modo da consentire i lavori di ripristino e non rischiare la propria incolumità".

mtb