Al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino la 14^ edizione del "WTE". 21-23 settembre 2023

(20 Set 23) Prende il via dal Piemonte la sfida dell'Italia – paese con il maggior numero al mondo di riconoscimenti UNESCO, ben 58 – a promuovere un turismo sostenibile e consapevole nei siti Patrimonio dell'Umanità in grado di garantire la tutela dei beni stessi.

Dal 21 al 23 settembre sarà il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino a ospitare la 14^ edizione del 'World Tourism Event - Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale'.

L'evento, che approda per la prima volta in terra subalpina, è realizzato con il contributo e la collaborazione della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. Vi sono inoltre il patrocinio e la collaborazione di: Enit - Agenzia Nazionale del Turismo; Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale; Visit Piemonte; Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura; Federazione Italiana Club Unesco; Federazione Europea Associazioni e Club Unesco; Fiavet - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo; Icomos Italia - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti Comitato Nazionale Italiano.

La scelta del capoluogo piemontese come sede del WTE è motivata dall'ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città e della Regione Piemonte quali i 5 riconoscimenti patrimonio mondiale (le Residenze Sabaude, i Sacri Monti, I Siti palafitticoli preistorici, I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, Ivrea Città Industriale del XX Secolo), i 4 riconoscimenti immateriali (L'arte della costruzione dei muretti a secco, l'Alpinismo, l'Arte musicale dei suonatori del corno da caccia, Cerca e cavatura del tartufo), le 3 riserve della biosfera (Mab Ticino Val Grande, Mab Monviso, Mab Collina Po), il Geoparco Sesia Val Grande. Completano il panorama Unesco piemontese le 3 città creative, Alba (Creative Cities per la Gastronomia), Biella (Creative Cities of Crafts&Folk Art) e Torino (Creative Cities per il Design).

«Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta il World Tourism Event a Torino – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura Vittoria Poggio -, un appuntamento importante che ci permetterà di dare visibilità all'incredibile e meraviglioso patrimonio del territorio, ricco di storia, arte, cultura, conoscenza e tradizioni. Stiamo lavorando alla valorizzazione e alla tutela dei beni Patrimonio Mondiale, di cui siamo custodi e che abbiamo il dovere di preservare e proteggere per le generazioni future».

«Quest'anno – aggiunge l'assessore - ricorre il ventennale della convenzione per il patrimonio immateriale. Intendiamo trasmettere questi valori soprattutto ai giovani affinché possano farsene, a loro volta, ambasciatori. È a loro che il WTE di quest'anno riserverà una particolare attenzione coinvolgendo le scuole del territorio».

Il Salone darà vita a una 3 giorni a ingresso gratuito, alla scoperta dei siti UNESCO dove i partecipanti potranno trovare informazioni sul Patrimonio Mondiale e sull'offerta turistico-ricettiva, oltre a entrare in contatto con enti del turismo e operatori per scoprire esperienze da vivere in vacanza.

All'interno del Museo Nazionale del Risorgimento la Sala Plebisciti e la Sala Codici ospiteranno l'area eventi ed esperienze. Luoghi dedicati all'approfondimento e all'animazione che vedranno alternarsi dibattiti e confronti su temi di particolare interesse a dimostrazioni e presentazioni di siti Patrimonio mondiale.

All'ampia offerta dei beni e siti Patrimonio Mondiale della Città di Torino e della Regione Piemonte, nell'edizione piemontese si aggiunge la partecipazione di 100 siti Unesco di 6 paesi stranieri quali Cuba, Croazia (prima volta), Giappone (prima volta), Giordania, Spagna e Svizzera (prima volta) e di 7 regioni italiane. Oltre al Piemonte, infatti, saranno presenti la Campania, la Calabria, il Lazio, la Toscana, l'Umbria, il Veneto e la Sicilia. Si uniscono a queste numerose città d'arte dal nord al sud Italia.

Tra gli appuntamenti al WTE sono in programma:

- un workshop b2b, che si svolgerà nella giornata inaugurale, giovedì 21 settembre. Appuntamento di riferimento per gli operatori del settore turistico-commerciale sarà articolato in una sessione mattutina e una pomeridiana che vedrà 50 buyer italiani e internazionali provenienti da Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Spagna e Stati Uniti - selezionati in collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale per il Turismo - incontrare oltre 70 seller delle aree inserite nella World Heritage List Unesco per conoscerne e acquistarne le esperienze. Tra i piemontesi saranno presenti le Agenzie Turistiche Locali Alexala, l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Cuneo, Turismo Torino e Provincia, Terre dell'Alto Piemonte, le Residenze Reali Sabaude e i Consorzi Conitours, Discover Biella, Incoming Experience, Terre Reali del Piemonte, Piccole Strutture Langhe Monferrato Roero, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero e Consorzio Maggiore;

- alle ore 14 di venerdì 22 settembre le tre Riserve Mab Monviso, CollinaPO e Ticino, illustreranno come l'acqua sia il trait d'union fra i tre territori, per una nuova forma di sviluppo e conoscenza di aree tra loro contermini, ma sostanzialmente differenti: l'ambiente alpino, collinare, agricolo pianeggiante e, non ultimo, quello metropolitano, trovano nella risorsa fiume l'elemento cardine per la promozione di nuova offerta turistica sostenibile, responsabile, lenta e inclusiva. Le differenti azioni convergono verso l'elaborazione di una strategia che unisce il patrimonio verde con le dorsali dei fiumi lungo tutto il bacino padano, dalla sorgente alla foce del fiume Po: l'asta fluviale, ed i suoi principali affluenti, costituiscono la nuova visione di un territorio capace di coniugare innovazione e sostenibilità, cambiamento climatico e ricerca, cultura, sport, benessere e di accogliere. In tale occasione sarà promosso anche il prossimo evento nella Riserva CollinaPo organizzato da Associazione Torino Bike experience ed Ente Parco: PedalanPO, di cui potete trovare notizia nell'articolo apposito.

- focus specifici dedicati alle scuole del territorio per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dei beni Unesco e offrire loro nuove opportunità di crescita e di lavoro;

- 'Fam Trip' per i buyer organizzati e offerti dalle Agenzie Turistiche Locali alla scoperta dei territori piemontesi tra le bellezze delle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Verbania, Langhe Monferrato Roero, Novara, Torino e Vercelli.

Il World Tourism Event 2023 sarà una vetrina privilegiata sia per gli espositori che intendono promuovere la propria offerta turistica di beni e nei siti Patrimonio Mondiale, sia per i viaggiatori attenti che troveranno idee, spunti e informazioni per una vacanza ricca, responsabile e sostenibile. Nella 14^ edizione ospitata in Piemonte, infatti, anche i siti Unesco saranno hub culturali moderni da vivere appieno.

Un evento rinnovato che vedrà un'attenzione particolare al Patrimonio Culturale Immateriale in virtù del 20° anniversario dell'adozione della Convenzione di salvaguardia. Ricorrenza che verrà celebrata sabato 23 settembre con delle performance all'esterno di Palazzo Carignano.

In occasione del WTE, il Museo Nazionale del Risorgimento propone, in via straordinaria, dal 21 al 23 settembre, il biglietto d'ingresso al museo ridotto a 8 euro. Sarà un'occasione per visitare il suo percorso espositivo, in cui, attraverso oggetti, cimeli e opere d'arte, viene raccontato il processo storico che ha portato alla nascita del nostro Paese.

Inaugurazione WTE: giovedì 21 settembre, ore 11.00, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, piazza Carlo Alberto 8, Torino. INGRESSO GRATUITO.

Scarica qui il programma: https://www.wtevent.it/it/programma-scientifico/

