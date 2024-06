Torino, mercoledì 26 giugno 2024

(12 Giu 24) ll progetto LIFE CLIMAX PO ha lo scopo principale di promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso una gestione intelligente delle risorse idriche nel distretto idrografico del fiume Po, implementando le misure della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Questi rappresentano una grande sfida ambientale che richiede azioni urgenti e significative, soprattutto nell'Europa meridionale e nell'area mediterranea.

L'Italia ha adottato la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), che riconosce il Distretto del Bacino del fiume Po come un'area pilota per lo studio e la sperimentazione delle strategie di adattamento climatico, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche.

Appuntamento a Torino con il primo seminario del Ciclo "Adattarsi al Clima che Cambia: un Percorso di Conoscenza e Azione", rivolto alla pubblica amministrazione e promosso nell'ambito del progetto Life Climax Po.

"Sfide Climatiche in Piemonte: strategie e pratiche di adattamento"

26 giugno 2024, ore 9:30 - Sala Trasparenza della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino

Programma della giornata

Mattina: Interventi e discussioni sull'integrazione del tema dell'adattamento al cambiamento climatico nella pianificazione territoriale, con focus sulla gestione delle risorse idriche.

Pomeriggio: Visita guidata esclusiva alla mostra "Change! Ieri, oggi, domani. Il Po" presso Palazzo Madama, parte della Planet Week.

L'incontro è rivolto ai rappresentanti politici e tecnici degli Enti pubblici.

Iscrizione obbligatoria.

Informazioni, iscrizioni ed il programma in dettaglio: https://www.lifeclimaxpo.adbpo.it/

