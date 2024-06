Bio Cultural Heritage: La vita nel fiume

(12 Giu 24) L'edizione del 2024 del Monfrà Jazz Fest è il racconto jazz di un territorio attraverso la musica, la natura e l'enogastronomia: dalle colline al fiume Po passando per Casale e il Monferrato.

Il tema 2024 del Monfrà Jazz Fest "Play&Be JAZZ" invita gli spettatori a immergersi nelle tante esperienze in programma, alcune delle quali organizzate in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, partner scientifico del festival musicale.

Durante la prima tranche di appuntamenti musicali, dal 14 al 23 giugno, saranno visitabili, presso la Manica Lunga del Castello di Casale Monferrato, le mostre:

I pesci del parco . Sono esposti gli esemplari naturalizzati della collezione del Parco e le tavole a colori di Titti de Ruosi tratte dalla " Iconografia dei pesci delle acque interne d'Italia" , a cura dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica

I paesaggi, le acque, la fauna nelle foto di Donatello Lorenzo

Le mostre saranno inaugurate venerdì 14 giugno alle ore 17.00. Durante i due fine settimana (15 e 16 giugno, 22 e 23 giugno) sarà possibile visitarle accompagnati dalle Guide delle Aree protette del Po piemontese.

L'inaugurazione delle mostre è preceduta, alle ore 15.30, dall'assemblea dei Custodi di Orchidee.

Il nutrito gruppo di appassionati attivi nella tutela di questa preziosa specie floristica si è costituito con il progetto Life Orchids, ormai concluso.

L'incontro dei custodi è organizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente Verdeblu di Casale Monferrato a conclusione di una ricca stagione di fioritura, osservazioni e iniziative dedicate.

Uno spunto per programmare attività di informazione in attesa della stagione della fioritura la prossima primavera.

L'evento è aperto a tutti coloro che sono interessati al meraviglioso mondo delle orchidee spontanee.

Alle ore 18.00 sarà presentato il libro "Il ritorno delle piante" di Fabio Marzano. L'autore ci accompagna in giro per l'Italia alla scoperta di un nuovo e appassionante fenomeno: il ritorno della vegetazione in quegli spazi urbani dai quali l'uomo aveva cercato di allontanarla: orti e vigneti urbani, specie tropicali, spazi industriali dismessi che diventano parchi protetti.

Informazioni: tel. 0142457861

vivereilpopiemontese@gmail.com

R.A.