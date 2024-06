In questo numero in evidenza:



EVENTI:



(Dis)continuità fluviale | Migrazione dei pesci, corsi d'acqua e progetto Life Minnow

Cascina Le Vallere, Moncalieri, 21 giugno 2024

Venerdì 21 giugno, alle ore 21.00, presso la sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese di Moncalieri si terrà l'incontro gratuito e aperto a tutti i cittadini "(Dis)continuità fluviale" >>>



Monfrà Jazz Fest: un viaggio jazz tra natura, cultura e siti UNESCO

Bio Cultural Heritage: La vita nel fiume. Inaugurazione venerdì 14 giugno

L'edizione del 2024 del Monfrà Jazz Fest è il racconto jazz di un territorio attraverso la musica, la natura e l'enogastronomia: dalle colline al fiume Po passando per Casale e il Monferrato. Il tema 2024 del >>>





Monfrà Jazz Fest: 'Giardino Trasversale'

Rondoni e monumenti vivi: una passeggiata alla scoperta di questa specie

Martedì 18 giugno, alle ore 19.00 si inaugura a Casale Monferrato, presso il Chiostro di Santa Croce (via Cavour 5) il "Giardino Trasversale". Si tratta di un giardino contemporaneo e sostenibile, che fonde l'eredità storica >>>





Ceramica in giardino

Progettazione e realizzazione di decori in giardino, a Camino (AL)

L'Associazione culturale Il Picchio organizza una serie di incontri dal titolo "Ceramica in giardino". Tre appuntamenti, al sabato >>>





Zecche: conoscerle per proteggersi

Serata informativa a Trino giovedì 20 giugno

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, in collaborazione con la Partecipanza dei Boschi e l'Associazione Il Picchio, organizza un incontro tematico giovedì 20 giugno, alle ore 21:00 >>>





Sulla scia delle Lucciole

Passeggiata in natura il 21 giugno a Carignano

Alle soglie dell'estate, ormai è una tradizione, è in calendario una passeggiata notturna dedicata alle lucciole, un momento magico per >>>





Faccia da pesce

Laboratorio per bambini al Castello di Casale Monferrato

Torna l'iniziativa "Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco", questa volta inserita nella kermesse Monfrà Jazz Fest >>>





Seminario "Sfide Climatiche in Piemonte: strategie e pratiche di adattamento"

Torino, mercoledì 26 giugno 2024

ll progetto LIFE CLIMAX PO ha lo scopo principale di promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso una gestione intelligente delle risorse idriche nel distretto idrografico del fiume Po >>>





'Cascine e Risaie del Sant'Andrea' fa tappa a Pobietto

Domenica 23 giugno

Appuntamento alla Grangia di Pobietto per gli amanti delle quattro ruote classiche domenica 23 giugno, quando farà tappa il raduno itinerante "Cascine e Risaie del Sant'Andrea" >>>







Le PASSEGGIATE con le associazioni del Coordinamento per i sentieri della collina:

Camminata del Solstizio a Montaldo Torinese

Venerdì 21 Giugno 2024

L'associazione "Vivere il Tumore Attivamente" organizza una camminata 'consapevole', con semplici esercizi e tonificante, tra Montaldo e Andezeno >>>







BANDO DI CONCORSO:

Avviso pubblico di mobiltà volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 1 posizione a tempo pieno "Area funzionari e delle elevate qualificazioni", con profilo professionale di guardiaparco - funzionario del settore di vigilanza >>>







IL RACCONTO:

Intervento selvicolturale ambientale all'interno del Parco Naturale delle Collina di Superga

A partire dal 16 giugno l'Ente Parco realizzerà un intervento di taglio selvicolturale che interesserà alcuni lotti boschivi situati in Collina di Superga, su una superficie >>>





5 giugno 2024, una sola Terra

La Giornata Mondiale dell'Ambiente è la più grande piattaforma globale per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia ambientale ed è celebrata da milioni di persone. Istituita nel 1972 durante la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano >>>





"Nodes, immagini di sostenibilità", una mostra molto apprezzata dai visitatori

NODES, l'esposizione che ha riunito 32 manifesti provenienti dalla Biennale internazionale del manifesto in Messico, importante appuntamento che, in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), tratta temi >>>





Uccelli di greto: attenzione ai nidi!

Una distesa di pietre di colore chiaro, l'acqua del fiume e gli alberi lontani come confini visivi, qualche raro ciuffo di erba verde, il tronco di un salice coricato >>>