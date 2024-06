Presentazione del libro di Fabio Marzano sabato 22 giugno a Casale Monferrato

(21 Giu 24) La presentazione del libro "Il ritorno delle piante - storie di nuove convivenze tra uomo e natura" di Fabio Marzano, EDT edizioni, presentazione a cura a cura del Monfrà Jazz Fest e dell'Ente di gestione del Parco del Po piemontese, inizialmente programmata per venerdì 14 giugno e saltata per problemi dell'autore, è stata ricalendarizzata per sabato 22 giugno, ore 17.30 nel chiostro piccolo di Santa Croce (Via Cavour 5, Casale Monferrato).

Modera la presentazione: Pier Iviglia.

Ingresso libero.

Per informazioni: 0142457864 vivereilpopiemontese@gmail.com



"Dopo I racconti delle piante, uscito nel 2022, Fabio Marzano torna ad accompagnarci in giro per l'Italia alla scoperta di un nuovo e appassionante fenomeno: il ritorno della vegetazione in quegli spazi urbani dai quali l'uomo aveva cercato di allontanarla. Orti e vigneti urbani, specie tropicali, spazi industriali dismessi che diventano parchi protetti. Le piante ritornano in natura e negli ambienti urbani. Un viaggio a ritroso favorito dall'uomo e dalla incredibile capacità di ripresa di molte specie vegetali che oggi colonizzano le aree marginali delle città. Il viaggio parte proprio dalle rovine dell'archeologia industriale e dai siti contaminati. Paesaggi di macerie, come l'area B di Seveso e le miniere del Sulcis, dove crescono orchidee studiate dai botanici per lo straordinario adattamento. O il lago dell'Acqua Bullicante di Roma, diventato una calamita per la biodiversità floreale. Ci sono le piante rivitalizzate nelle due "cliniche botaniche" di Milano, o quelle che crescono in paludi e aree umide, in Sicilia, sul Po e sull'Adige. Piante tropicali che affiancano specie endemiche, favorite dal cambiamento climatico. Ci sono poi l'ulivo e la vite, tornati prepotentemente in città con uliveti e vigneti urbani. E naturalmente, l'affascinante fenomeno degli orti urbani. Il libro anticipa, con esempi concreti, temi di grande attualità come gli argomenti della Restoration Law sul ripristino degli ecosistemi in discussione al Parlamento europeo, le sfide dell'economia circolare e delle città sostenibili. Sullo sfondo la lotta al cambiamento climatico e la perdita di biodiversità". (Testo di Monica Massa)