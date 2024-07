(17 Lug 24) A seguito del trasferimento per mobilità esterna di Valeria Genovese presso l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Augusto Cotterchio assume il ruolo di Responsabile del Settore vigilanza del nostro Ente.

A Valeria Genovese va il ringraziamento per il grande lavoro svolto negli anni per la tutela del Parco del Po, ad Augusto Cotterchio le congratulazioni e gli auguri per il nuovo ruolo assunto.