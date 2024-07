(17 Lug 24) Laura Pompeo, componente del Consiglio del nostro Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, ha presentato le proprie dimissioni a seguito della sua elezione in Consiglio Regionale.

La Legge regionale 19/2009 sulle Aree protette prevede infatti l'incompatibilità tra le due cariche.

A Laura Pompeo, che in qualità di assessora al comune di Moncalieri e consigliera dell'Ente Parco ha contribuito, fra il resto, al percorso di riconoscimento MAB Unesco Collina Po, vanno gli auguri del Presidente e di tutto l'Ente per il nuovo incarico e un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni a favore del Parco.