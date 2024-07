"Aperto per ferie"

Si avvicina il periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze per gli italiani e il nostro territorio si scopre ricco di eventi e possibilità di attività per chi coglie l'occasione dei giorni di ferie estive per conoscerlo meglio.

Vi invitiamo ad approfondire la conoscenza del nostro territorio, a partire dagli itinerari e dalle proposte segnalati sul nostro sito internet, alla pagina Itinerari, oppure attraverso i racconti dei video che trovate sul nostro canale Youtube.

Vi invitiamo a seguire le principali indicazioni per la fruizione, anche aiutati da questo pieghevole.

Segnaliamo il Monfrà Jazz Fest, con il racconto di un territorio attraverso proposte che coniugano scoperta dei luoghi e musica dal vivo. Il festival nel periodo clou di Ferragosto offre "Flow waves", con eventi molto interessanti.

Qui trovate la locandina degli eventi "Flow waves" di agosto.

Al fondo di questa newsletter troverete una locandina. I programmi aggiornati ed in dettaglio di possono trovare sul sito internet del festival: https://www.monjazzfest.it/

Queste sono le date degli appuntamenti del festival Monfrà Jazz Fest nel mese di agosto, che interessano i territori lungo il Parco del Po:

13 agosto Cantavenna frazione di Gabiano

14 agosto Camino

15 agosto Frassineto Po

18 agosto Grangia di Pobietto, Morano Po

In evidenza in questa newsletter:

Dimissioni della Consigliera Laura Pompeo

Laura Pompeo, componente del Consiglio del nostro Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, ha presentato le proprie dimissioni a seguito della sua elezione in Consiglio Regionale >>>

Augusto Cotterchio nominato Responsabile del Settore vigilanza

A seguito del trasferimento per mobilità esterna di Valeria Genovese presso l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Augusto Cotterchio assume il ruolo di Responsabile del Settore vigilanza >>>

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'alienazione del complesso denominato "Lago Sorgente Po (ex Cava Mazzucchetti)"

In località Mezzaluna a San Mauro Torinese

Si informa che l'Ente Parco ha pubblicato sul proprio albo pretorio l'avviso pubblico finalizzato ad individuare gli operatori interessati a partecipare alla eventuale successiva procedura per l'alienazione del >>>

Change! Ieri, oggi domani. Il Po

Mostra a Palazzo Madama a Torino fino al 13 gennaio 2025

Inaugurata a Torino la mostra "Change! Ieri, oggi, domani. Il Po", esposizione multisensoriale che guarda al futuro >>>

Il racconto:

A Superga, monitoraggio del cervo volante in corso!

In questi giorni i guardiaparco delle Aree protette del Po piemontese hanno allestito i transetti per il monitoraggio del cervo volante nella Zona Speciale di Conservazione Collina di Superga >>>

Progetto LIFE Minnow: si è svolta una serata dedicata alla migrazione dei pesci

Venerdì 21 giugno Cascina Le Vallere a Moncalieri ha ospitato l'incontro "(DIS)continuità fluviale", dedicato ai temi della migrazione dei pesci, degli sbarramenti fluviali e della gestione dei corsi d'acqua. L'evento ha voluto celebrare il World Fish Migration Day, ricorrenza di rilevanza globale >>>