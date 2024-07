Convegno a Torino giovedì 25 luglio

(23 Lug 24) La Regione Piemonte organizza un convegno sul tema della pianificazione territoriale dei parchi, a seguito delle novità introdotte con l'approvazione delle "Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali piemontesi" e dei "Criteri e modalità di erogazione dei contributi" per il finanziamento regionale alla redazione dei Piani d'area.

Il convegno si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 17:00 nel Palazzo Unico Regione Piemonte, Sala Trasparenza, in Piazza Piemonte 1, a Torino.

Al Seminario parteciperanno, come relatrici, Emanuela Sarzotti, direttrice dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, e Stefania Poma funzionaria dell'Ufficio pianificazione, che porteranno il caso della Variante in corso del Piano d'Area del Parco del Po piemontese nella Tavola Rotonda Sessione 2 | La parola ai parchi.



PROGRAMMA DEL SEMINARIO



- ore 9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti

- ore 10.00-10.15 Marco Gallo, Assessore alla Programmazione territoriale, paesaggistica e urbanistica Saluti istituzionali



Sessione 1 | Verso un nuovo modello di Piano



- ore 10.15-10.30

Introduce e modera

Giovanni Paludi, Responsabile del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio della Direzione Ambiente,

Energia e Territorio Regione Piemonte



- ore 10.30-11.00

Jacopo Chiara, Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Direzione Ambiente, Energia

e Territorio Regione Piemonte

I piani socioeconomici e naturalistici delle aree protette



- ore 11.00-11.30

Federica Bonavero e Giovanni Paludi

Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio

Le linee guida per la redazione dei Piani d'area dei parchi naturali



- ore 11.30-12.00

Gioia Gibelli, Pianificatore, paesaggista, docente PoliMi e UniMi

L'approccio ecosistemico nella pianificazione adattiva dei Parchi



- ore 12.00-12.30

Raffella Dispenza e Angela Nasso

Esperte in approcci partecipativi per la pianificazione territoriale

I processi di partecipazione a supporto della pianificazione



- ore 12.30-12.45

Fabrizio Conte, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio

I criteri per il finanziamento dei Piani d'area degli Enti di gestione regionali



Pausa pranzo



Sessione 2 | La parola ai parchi



- ore 14.00-14.30

Introduce e modera

Angioletta Voghera, Docente di Urbanistica del Politecnico di Torino



- ore 14.30-14.50

Stefania Grella, Direttrice del Parco La Mandria



- ore 14.50-15.10

Luca Marello, Direttore del Parco Alpi Cozie



- ore 15.10-15.30

Monica Perroni, Direttrice del Parco del Ticino e Lago Maggiore



- ore 15.30-15.50

Emanuela Sarzotti, Direttrice del Parco del Po



- ore 15.50-16.30

Daniela Cantatore e Stefania Poma, esperte di area tecnica Enti di gestione aree protette

Margherita Testa, responsabile ufficio tecnico comune di Cameri

Casi applicativi connessi alla pianificazione territoriale dei Parchi



- ore 16.30-17.00

Dibattito e conclusioni

Il seminario è organizzato dalla Regione Piemonte. E' possibile l'accreditamento come corso di formazione per l'Ordine degli Architetti PPC di Torino e per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta.