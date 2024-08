(06 Ago 24) Complici le piogge di una primavera singolare e il caldo di questi giorni, l'erba in alcune aree urbane è particolarmente alta e rigogliosa anche in contesti ad alta fruizione come il Parco Le Vallere.

Al riguardo segnaliamo che proprio alle Vallere gli sfalci vengono effettuati regolarmente a cura dell'Ente Parco, tuttavia, gli argini e la loro pulizia non rientrano nella propria competenza e pertanto la situazione è già stata segnalata ai soggetti preposti.