(03 Set 24) Il Settore Foreste della Regione Piemonte, con D.D. n. 633 dell'8 agosto 2024, ha approvato il bando relativo all'intervento SRA 28.7 del CSR 2023 – 2027 Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

La misura riconosce un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione per trasformare impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo polispecifici (realizzati in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006) in bosco naturaliforme permanente .

L'importo dei premi è fissato in 1.000,00 Euro per anno e per ettaro di superficie interessata dalla trasformazione a bosco, erogati per un periodo di 10 anni.

A partire dal 16 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024, sarà possibile presentare la domanda di pre-adesione, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale https://servizi.regione.piemonte.it.

Per aderire definitivamente all'azione 28.7 sarà necessario, nella primavera 2025, presentare domanda di sostegno e pagamento.

Alla domanda di pre-adesione dovrà essere allegata la proposta di Piano di intervento e mantenimento comprensivo di relazione tecnica su stato di fatto, obiettivi e interventi da realizzare, per avvicinare composizione e struttura del popolamento a quelle dei boschi potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti.

Sono finanziabili interventi localizzati nelle aree di pianura.

Potranno presentare domanda i proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo non breve in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006.

Informazioni:

- Lorenzo Camoriano – lorenzo.camoriano@regione.piemonte.it – 011 4322862

- Cristina Magnani – cristina.magnani@regione.piemonte.it

Il bando è scaricabile dal sito web regionale al link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-intervento-sra28-azione-287-trasformazione-bosco-impianti-arboricoltura

