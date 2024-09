(03 Set 24) Il Centro Emys Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese entrano nel vivo delle azioni per la conservazione della testuggine palustre europea.

Mercoledì 21 agosto, nel sito prescelto lungo l'asta del Po, gli erpetologi del Centro Emys, Riccardo Cavalcante e Silvia Fiore, supportati da Laura Gola, tecnico faunistico del Parco, hanno avviato le azioni di rilascio in natura di alcuni esemplari di Emys orbicularis.

Si tratta di 40 individui di età compresa fra i 2 e i 7 anni, rilasciati dopo circa 10 anni di progetto e 7 di allevamento.

La lista rossa dei vertebrati italiani classifica l'Emys orbicularis come a rischio di estinzione e l'attività del Centro Emys Piemonte, da quest'anno supportata dalla Fondazione Capellino, mira a ricostituire un nuovo nucleo lungo l'asta del Po (e non solo), dove, in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette Po piemontese e il Progetto LifeUrca, sono previsti interventi di miglioramento ambientale per favorire la specie.

In quest'area, l'Ente-Parco ha effettuato alcune importanti opere di ripristino degli habitat.

L'obiettivo è riportare questa specie laddove, in passato, era di casa!