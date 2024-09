(03 Set 24) Domenica 15 settembre 2024, alle ore 16.00, la Partecipanza dei Boschi inaugurerà la nuova area pic nic e parco giochi presso la Cascina Guglielmina.

Il primo conservatore, Bruno Ferrarotti, invitati tutti i bimbi e le loro famiglie per un momento di gioco e di festa con gli animatori di Circowow.

Sarà presente anche l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

I funzionari del settore Comunicazione dell'Ente-Parco, lo scorso anno, hanno supportato la Partecipanza nella stesura della domanda di contributi alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli.

Il progetto presentato (e finanziato dalla Fondazione!) ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza e dei giovani sui temi legati all'economia circolare: far conoscere ai ragazzi l'economia circolare, il modello economico dove non esistono rifiuti perché tutti gli scarti diventano risorse per qualcos'altro.

Il concetto del reimpiego può essere applicato anche al legno, materiale naturale, sostenibile per eccellenza, riciclabile al 100% e che svolge un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico in virtù della sua capacità di assorbire anidride carbonica. E proprio il legno è il protagonista di questo progetto: gli arredi e i giochi sono realizzati con il legno delle robinie che hanno subito i danni del maltempo in questi ultimi anni.

Per esigenze logistiche si prega di posteggiare le auto nel parcheggio situato a circa 400 mt. prima della Cascina Guglielmina.

R.A.