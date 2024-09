(04 Set 24) A settembre prende vita l'edizione 2024 di Pedalan Po: sabato 21 e domenica 22 si pedala nei territori Parco naturale del Po piemontese e della Riserva Unesco Collina Po, per alcuni tratti sulla ciclovia VENTO. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile. È un'iniziativa dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e di Torino Bike Experience, con l'accoglienza della Partecipanza dei Boschi di Trino. Gli accompagnatori UISP E Torino Bike Experience offriranno la guida ai tour.

Queste le tre proposte che possono accontentare tutti:

Cicloturismo 2 giorni – 21 e 22 settembre. Un'esperienza da non perdere in compagnia dei guardaparco, dalle loro voci tante storie interessanti e curiose sugli animali e sulle piante che vivono nelle Aree protette del Po piemontese. Tappe alla Rocca di Verrua Savoia e alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po e arrivo in serata al Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, per trascorrere la notte a Cascina Guglielmina o in tenda nel Bosco della Partecipanza (Trino). Il percorso si svolge su 170 chilometri, 500 i metri di dislivello.

Easy-Famiglie con cicloguide – 21 settembre. Itinerario facile lungo il Po sulle piste ciclabili che da Moncalieri Le Vallere portano a San Mauro Torinese, passando dal Parco del Meisino a Torino a e, al rientro, toccando l'Isolone di Bertolla, sempre a Torino, con la guida esperta dei tecnici di ciclismo UISP. Anche in questo caso grazie all'esperienza dei guardaparco la visita sarà molto particolare. Il percorso è pianeggiante, di 30 chilometri.

Gravel Unsupported – 21 settembre. Formula Randonnée e Unsupported offre un itinerario lungo 120 chilometri, con un dislivello di 600 metri, da percorrere per ampi tratti percorsi sulla Francigena. Tra i luoghi raggiunti la Rocca di Verrua Savoia e Cima Coppi.

Quote per le iscrizioni, a partire da 12 euro. Dettagli, aggiornamenti e iscrizioni su www.pedalanpo.com.

Tutti pronti? Ritrovo alle 8 sabato 21 settembre al Parco Le Vallere con partenza alle 9.