In questo numero in evidenza:

Due webinar sulle procedure per la 'Valutazione di Incidenza'

Parco del Po piemontese e Parco Ticino e Lago Maggiore insieme per informare il territorio. Iscrizioni entro il 9 e l'11 settembre.

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore organizzano due webinar di approfondimento sulle procedure e autorizzazioni di carattere ambientale. La tutela della Natura è un >>>

Pedalan Po nuova edizione, 21 e 22 settembre, si parte dal Parco Le Vallere

A settembre prende vita l'edizione 2024 di Pedalan Po: sabato 21 e domenica 22 si pedala nei territori Parco naturale del Po piemontese e della Riserva Unesco Collina Po, per alcuni tratti sulla ciclovia VenTo. L'occasione >>>

Inaugurazione della nuova area pic nic e parco giochi a Cascina Guglielmina

Domenica 15 settembre 2024, alle ore 16.00, la Partecipanza dei Boschi inaugurerà la nuova area pic nic e parco giochi presso la Cascina Guglielmina. Il primo conservatore, Bruno Ferrarotti, invitati tutti i bimbi e le loro famiglie per un momento di gioco e di festa >>>

Argini, erba alta e tagli

Complici le piogge di una primavera singolare e il caldo di questi giorni, l'erba in alcune aree urbane è >>>

Aperto il Bando 2024/2025 per il Servizio Civile Ambientale

Partecipa anche tu!

Si cercano giovani operatori volontari che collaborino alla protezione dell'ambiente e alla creazione di una sensibilità ambientale collettiva. Quella del Servizio Civile Ambientale è un'opportunità significativa per la propria formazione e crescita personale e professionale che si realizza attraverso >>>

Bando SRA 28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura

Il Settore Foreste della Regione Piemonte, con D.D. n. 633 dell'8 agosto 2024, ha approvato il bando relativo all'intervento SRA 28.7 del CSR 2023 – 2027 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura". La misura riconosce un premio annuale a ettaro >>>

Passeggiate delle associazioni per la promozione dei sentieri della collina:

Camminata del Pom Matan

Domenica 8 settembre 2024

Cammini Divini e Nordic Walking Valcerrina, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di San Sebastiano da Po, propone la tradizionale camminata del Pom Matan, nuovo percorso ad anello di circa 11 km >>>

Camminata delle nocciole

Domenica 15 settembre 2024

A cura dell'ASD Pro Casalborgone. Facile percorso di 8 km su sentieri e strade a scarso traffico veicolare sul territorio di Casalborgone, per la durata complessiva di 2 ore 30' circa. Possibilità di pranzo presso >>>

XXIII Passeggiata del Traversola

Domenica 22 settembre 2024

L'Associazione di Promozione Sociale Camminare Lentamente propone un piacevole itinerario ad anello di 8,5 km tra boschi e ruscelli nella splendida Valle dei Savi. Sul percorso è visibile un canale artificiale quattrocentesco che alimenta >>>

Il racconto:

Successo delle iniziative della settimana di Ferragosto "Aperto per ferie"

Aperto per ferie: sono piaciute le proposte pensate per il periodo di Ferragosto, per chi è rimasto in zona o per chi vi si trovava, per conoscere Il territorio e per godere di arte, paesaggi e natura. Il Parco >>>

Memoria e impegno civile: le parole d'ordine dei campi di E!State Liberi a Bosco Marengo

Ogni estate, in Italia, sono migliaia i giovani che scelgono di vivere un'esperienza di impegno e di formazione sui terreni confiscati alle mafie, oggi gestiti dalle cooperative sociali e dalle associazioni della rete di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Anche a Bosco Marengo >>>





Anche l'Ente Parco a Chivasso alla Fiera del Beato Carletti

Come ogni anno l'ultimo mercoledì di agosto si è svolta al Parco del Mauriziano la fiera dedicata tradizionalmente al mondo dell'agricoltura e della zootecnica: macchinari agricoli, animali, enogastronomia e territorio sono stati tra i protagonisti di >>>

Presentata a Torino la Relazione sullo Stato dell'Ambiente del Piemonte 2024

Il 9 luglio 2024, nel rinnovato Museo Regionale di Scienze Naturali di Via Accademia Albertina a Torino, è stata presentata la Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente del Piemonte. La Relazione, realizzata ogni anno da Arpa Piemonte e Regione Piemonte, è uno strumento >>>

Nuova specie individuata nelle Aree protette del Po piemontese!

Un nuovo insetto, molto particolare, si aggiunge alla lista delle specie osservate all'interno delle Aree Protette del Po Piemontese: la mantide diavoletto, Empusa pennata. E' una specie dalle dimensioni molto ridotte, pochi centimetri di lunghezza, e dalla livrea >>>

Soffocato sul nascere un principio di incendio boschivo, grazie all'intervento dei guardiaparco!

Nella giornata di mercoledì 21 agosto, Monica e Massimo, guardiaparco della sede di Castagneto Po, nei pressi del Lago degli Aironi, sul territorio comunale di Cavagnolo (TO), hanno scorto del fumo al limite tra il bosco e un prato a >>>

Rilasciati in natura oltre 40 esemplari di Emys orbicularis

Il Centro Emys Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese entrano nel vivo delle azioni per la conservazione della testuggine palustre europea. Mercoledì 21 agosto, nel sito prescelto lungo l'asta del Po, gli erpetologi del Centro Emys >>>