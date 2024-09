Da domenica 22 a domenica 29 settembre: “Voci nel Bosco” e “Principi e Princìpi”

(19 Set 24)

Il gruppo teatrale Compagni di Viaggio mette in scena nel Parco Le Vallere quattro spettacoli:

Domenica 22 settembre alle ore 11 ed in replica domenica 29 settembre, sempre alle ore 11, si potrà assistere allo spettacolo : "Voci nel Bosco".

Domenica 22 settembre alle ore 21 ed il replica sabato 28 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece la volta di "Principi e Princìpi", spettacolo con la regia di Riccardo Gili e la partecipazione di Carlo Cusanno, Costanza Frola, Riccardo Gili e Marzia Scala.

Per tutti i quattro spettacoli il ritrovo per il pubblico è presso la Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98 a Moncalieri.

L'evento ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@cdviaggio.it, tel. 3462422756