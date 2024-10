(03 Ott 24) Sono disponibili i risultati del Manta River Project 2, progetto di ricerca scientifica sulle microplastiche nel fiume Po avviato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con ARPAE Emilia-Romagna SOD Cesenatico e il Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali dell'Ambiente (DICMA) dell'Università La Sapienza di Roma.

Manta River Project 2 è la continuazione della prima sperimentazione condotta nel 2020 per il monitoraggio delle microplastiche lungo l'asta del Po, al fine di stimarne le quantità trasportata verso il mare.

I risultati sulle microplastiche nel fiume Po, saranno presentati venerdì 25 ottobre alle ore 10:30 presso il Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po, in piazza Giacomo Matteotti 1 a 45014 Porto Viro (RO).

Per partecipare è necessario iscriversi al link https://forms.office.com/e/HQAGjf4qw3

La contaminazione da plastica, e in particolare da microplastica, degli ecosistemi marini e di acqua dolce è un problema ecologico di portata globale. La crescente preoccupazione per questo inquinante deriva dalla sua presenza in tutti i comparti ambientali e dalla sua capacità di veicolare sostanze tossiche. C'è quindi un'urgente necessità di studi, soprattutto all'interno degli ambienti di acqua dolce, che forniscano evidenze solide e metodiche armonizzate per appurare i principali meccanismi di trasporto delle microplastiche, le potenziali esposizione e i rischi associati.

I corsi fluviali rappresentano una fonte di microplastiche di particolare importanza per l'ambiente marino e i monitoraggi necessari per la loro quantificazione sono attualmente derivanti solo da studi scientifici che, anche nel distretto del fiume Po, hanno durate limitate e dimensioni locali, per cui non forniscono informazioni utili per affrontare il problema a scala di distretto.

Gli obiettivi di Manta River Project 2 sono proprio:

1) la messa a punto di una procedura di campionamento e analisi delle microplastiche, mediante una manta con rete da 330 µm per la valutazione della concentrazione delle microplastiche, pesatura e identificazione delle categorie di microplastica presente nei campioni (frammento, filamento, granulo, ecc.);

2) la caratterizzazione delle microplastiche campionate mediante due differenti tecniche di riconoscimento delle tipologie di polimeri che compongono le microplastiche, la loro morfologia e le dimensioni, in modo da valutare l'eventuale correlazione tra tipologia di polimero e gli attributi morfologici e delle microplastiche;

3) il confronto dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti dalla due tecniche di analisi;

4) l'integrazione e il confronto tra i risultati ottenuti dalle due campagne di monitoraggio (2020 e 2022-2023);

5) la valutazione delle possibili principali fonti di microplastiche riconosciute e successiva individuazione di misure di interesse per la pianificazione distrettuale.

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ADBPO si è avvalso per il supporto logistico di Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), dell'Ente di gestione delle Aree Protette Po piemontese e dell'associazione Amici del Po di Casale.

La novità per questa seconda sperimentazione riguarda l'estensione della ricerca anche al tratto di Po piemontese. Oltre alle stazioni di campionamento di Isola Serafini, Boretto, Pontelagoscuro e Po di Goro, già oggetto di indagine nel 2020, al fine di ottenere un quadro ambientale più rappresentativo dell'intera asta del fiume Po, sono state aggiunte le stazioni presso Chivasso e Isola Sant'Antonio.