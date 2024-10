(03 Ott 24) Il movimento di personale all'Ente Parco negli ultimi tempi è importante: uscite dovute a trasferimenti ma anche a pensionamenti. La buona notizia è che a compensazione sono in arrivo energie fresche: da ottobre sono entrati in servizio due guardaparco, Carlo Geymonat ed Elena Testore.

Il lavoro del guardaparco richiede passione per la natura, competenze tecniche specifiche e una buona preparazione fisica. Impegna il personale in compiti legati alla vigilanza e al controllo del territorio a garanzia del rispetto delle leggi regionali e nazionali di tutela ambientale, lo coinvolge in attività scientifiche di monitoraggio della flora e della fauna, valide a valutare lo stato di salute dell'ecosistema e di sensibilizzazione del pubblico sull'importanza della conservazione della natura.

Elena e Carlo arricchiranno il servizio di vigilanza con le loro competenze. Elena si è laureata in scienze naturali e biologia dell'ambiente con una tesi su pesci e anfibi della Riserva naturale di Crava-Morozzo nelle Aree protette delle Alpi Marittime, dove ha partecipato a un progetto di tutela ambientale e di conservazione della natura nell'ambito del servizio civile. È assunta come guardiaparco, agente di polizia amministrativa, a tempo determinato per un anno. La sua sede di servizio è Pobietto a Morano Sul Po.

Carlo, da sempre interessato all'ambiente e alla natura per una grande passione personale, ha invece alle spalle una lunga carriera, fu assunto nel 1999 come agente faunistico ambientale dall'allora Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) maturando esperienza in materia di vigilanza e gestione faunistica e di coordinamento di personale dal 2010. È inquadrato presso l'Ente Parco nell'area dei funzionari di vigilanza, a tempo indeterminato. Il servizio di vigilanza dell'Ente Parco è composto complessivamente da 16 persone, Carlo si occupa di coordinare i cinque guardaparco del settore centrale del territorio delle Aree protette del Po piemontese, il Chivassese in linea di massima. Prende servizio nella sede di Castagneto Po.

Buon lavoro a loro!