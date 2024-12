(20 Dic 24) La "Foresta condivisa del Po piemontese" è un progetto che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha avviato con l'obiettivo di mettere in connessione e consolidare gli interventi di riqualificazione ambientale attuati negli ultimi 30 anni lungo la fascia fluviale del Po e nelle aree circostanti.

L'Ente-Parco ha completato così la piantumazione di 500 ettari di foresta distribuiti su 33 Comuni: sono state messe a dimora le specie di alberi e arbusti tipici della Pianura padana come noccioli, pioppi bianchi, ciliegi, aceri campestri, farnie, olmi, carpini, frassini, ontani...

La Foresta condivisa è la risposta concreta ad un problema che oggi è al centro dell'attenzione a livello globale e planetario, la crisi climatica.

La foresta è condivisa proprio perché ognuno di noi può contribuire a realizzarla: le istituzioni le aziende agricole, le imprese private, le associazioni ma anche il semplice cittadino possono sostenere il progetto.

Il progetto è stato messo in atto principalmente con fondi europei e ministeriali ma cresce e si mantiene anche grazie al contributo di privati cittadini, istituzioni, associazioni e aziende.

Un albero per la foresta condivisa è un'ottima idea regalo!

Ed è proprio quello che ci hanno raccontato i donatori per la Foresta condivisa durante la conferenza "Boschi e cambiamento climatico: l'esempio virtuoso della Foresta condivisa del Po piemontese", tenutasi a Palazzo Madama lo scorso 6 dicembre: la signora Manuela, per esempio, ha donato un albero al marito!

Per dare vita a un nuovo albero bastano anche solo 20 euro, che corrispondono a una nuova piccola pianta e ai 10 metri quadri di terreno che la circondano e che le permetteranno di crescere e di essere curata per garantirne l'attecchimento.

Tutti i contributi economici consentiranno all'Ente-Parco di espandere la Foresta: con i fondi raccolti, non solo il Parco metterà a dimora nuove piante, ma le curerà e acquisterà nuovi terreni per farla crescere sempre più rigogliosa.

Per il versamento del contributo seguire le istruzioni indicate a questo link https://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=299 inserendo, come causale, Foresta condivisa.

A pagamento avvenuto, inviando una mail all'indirizzo ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it

il donatore riceverà una cartolina ricordo della donazione effettuata.