(23 Dic 24) Facendo seguito alle elezioni regionali del giugno scorso, mercoledì 18 dicembre a Castagneto Po la Comunità delle Aree protette del Po piemontese ha designato i consiglieri ad essa spettanti, che nel 2025 andranno a comporre la nuova amministrazione dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

I sei membri, che dovranno essere formalmente nominati dal Presidente della Regione Piemonte, in ordine di preferenze ottenute, sono i seguenti: Libero Farinelli, sindaco del Comune di Saluggia (VC), già presente nel consiglio uscente, Danilo Borca, sindaco del Comune di Castagneto Po (TO), Alessandra Tosi, sindaca del Comune di Pino Torinese (TO) con numero di preferenze pari a Massimo Barbadoro, sindaco del Comune di Bassignana (AL), Pierangelo Iviglia, vicesindaco del Comune di Camino (AL) con numero di preferenze pari a Daniele Ronco, sindaco del Comune di Lombriasco (TO), anch'egli componente del consiglio uscente.

Nella stessa seduta la Comunità ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2025.