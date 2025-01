Esperienze gratuite per famiglie

(08 Gen 25) L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese nell'ambito del progetto Ibridi organizza laboratori e attività esperienziali con le proprie guide naturalistiche, alla scoperta delle peculiarità che offre il Parco Le Vallere, inserito nel Parco naturale del Po piemontese e nella Riserva della Biosfera Unesco Collina Po.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio.

Il laboratorio proposto dall'Ente Parco a Moncalieri si intitola: "Confluenze" e si svolge in due momenti della giornata di sabato: alle ore 10.00 e alle ore 14.00; ogni singola attività ha la durata di due ore. I laboratori possono prevedere facili camminate per raggiungere i diversi ambienti e saranno attivati con il numero minimo di dieci iscritti.

Per partecipare a Ibridi le famiglie dovranno scaricare l'App gratuitamente dagli store Apple e Android e registrarsi insieme ai minori: Ibridi.app.

Ibridi è un progetto dedicato a bambini e ragazzi in fascia 6/13 anni e alle loro famiglie che offre opportunità di conoscenza del fare e del pensare grazie a forme di partecipazione attiva e guidata: metodi di apprendimento non formale stimolano conoscenze e competenze assai utili nel processo di crescita.

Ibridi si svolge nell'ambito della Strategia Education della Fondazione Compagnia di San Paolo, grazie al supporto operativo di Xkè? ZeroTredici.

Richiamiamo la vostra attenzione sul meccanismo dei token, ciò che vi permette di prenotare e partecipare all'attività su Ibridi.app. Al momento dell'iscrizione sulla piattaforma, ogni bambino riceve tre token che possono essere utilizzati per prenotare fino a tre attività contemporaneamente e possono trovarsi nei seguenti stati:Disponibile: quando il token non è ancora stato utilizzato.In uso: quando il token è stato utilizzato per una prenotazione.Bloccato: quando il token viene perso, ad esempio, se il bambino non si presenta l'attività senza avvisare con almeno 24 ore di anticipo.Cosa succede se tutti i token sono bloccati?Se un bambino perde tutti e tre i suoi token dovrà aspettare 15 giorni per riacquisire uno e poter così prenotare una nuova attività.