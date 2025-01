Incontro informativo venerdì 24 gennaio | Grangia di Pobietto, Morano sul Po (AL)

(20 Gen 25) In Piemonte, i combustibili legnosi sono molto utilizzati per riscaldare le abitazioni: circa il 20% dei fabbisogni termici residenziali è coperto da legna, pellet o cippato, ma raramente gli utilizzatori ne fanno un utilizzo informato e responsabile.

Il legno è un materiale molto più complesso di quello che abitualmente si percepisce. In molte regioni italiane, soprattutto della pianura padana, la combustione domestica di biomasse è fonte di una quota significativa del PM10 presente in aria, con valori che possono oscillare tra il 20% e i 30% del totale.

Inoltre, la combustione non corretta di legno produce quote percentuali almeno altrettanto cospicue delle emissioni totali di benzo[a]pirene. Sostanze che non fanno bene all'ambiente e rischiose per la salute pubblica.

La Regione Piemonte ha avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione per un utilizzo di legna di qualità e di gestione consapevole degli impianti a legna a garanzia di una maggior efficienza energetica e di buona qualità dell'aria che respiriamo.

Tra le azioni di comunicazione sono state programmate alcune serate informative "Riscaldarsi con la legna: cosa c'è da sapere!", organizzate dalla Regione Piemonte in collaborazione con IPLA SpA.

Il prossimo appuntamento sarà a Morano sul Po (AL), venerdì 24 gennaio, dalle ore 17:00 alle 18:45 presso la sede operativa dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese Grangia di Pobietto, Morano sul Po (AL).

Informazioni sulla campagna informativa e sugli incontri sul territorio regionale https://www.regione.piemonte.it/legnoenergia

Gli incontri tecnici informativi sono inseriti nel progetto regionale di sensibilizzazione sulla filiera corta bosco-legno-energia, per condividere le conoscenze essenziali sulla gestione sostenibile delle foreste, l'importanza della qualità della legna da usare per scaldarsi, la corretta raccolta, l'essiccazione, la conservazione e la combustione, le norme per il lavoro in bosco, l'evoluzione tecnologica dei generatori, i contributi per la sostituzione delle vecchie stufe.

Perché usare la legna in modo responsabile conviene a tutti.

Iniziativa cofinanziata dall'operazione 1.2.1 del PSR 14-22.

Informazioni: IPLA spa, tel. 011.4320438 - formazione@ipla.org

R.A.