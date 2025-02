(04 Feb 25) Proprio il 2 febbraio 1971 a Ramsar, sulle rive del Mar Caspio, è stata firmata la Convenzione internazionale per la tutela e la valorizzazione delle zone umide, che ha come obiettivo sensibilizzare la popolazione sulla grande importanza delle zone umide per le persone e per il pianeta.



Le aree umide, insieme alle barriere coralline e alle foreste tropicali, sono gli ecosistemi con la più elevata biodiversità al mondo. Si stima che a questi ambienti sia legato circa il 12% delle specie animali presenti nel nostro Pianeta e il 40% della biodiversità, considerando anche le specie vegetali.

Questi ecosistemi sostengono la vita sulla Terra, fornendo acqua e cibo: nel mondo, la vita di oltre un miliardo di persone dipende dalle zone umide naturali (paludi, stagni, laghi, fiumi, pianure alluvionali, estuari, mangrovieti, lagune e barriere coralline) o artificiali (risaie e saline).



Il territorio delle Aree protette del Po piemontese è ricco di zone umide: lanche, pozze, piccoli stagni ma anche torbiere, prati umidi, bacini d'acqua naturali o artificiali, permanenti o transitori, con acqua stagnante o corrente fondamentali per la conservazione di molte specie faunistiche e floristiche inserite nella Direttiva "Habitat", che tutela gli ambienti più preziosi dell'Unione Europea.

Sono aree particolarmente ricche di biodiversità animale e vegetale che presentano una serie di caratteristiche "virtuose": contribuiscono a mantenere in equilibrio ecologico il territorio, migliorano la qualità delle acque "filtrando" le sostanze inquinanti (come i fertilizzanti), rappresentano una riserva idrica e hanno anche un valore paesaggistico, culturale e turistico.

Le zone umide sono però ambienti vulnerabili, sensibili alle variazioni degli apporti idrici: cambiamenti anche minimi possono causare la perdita di specie animali e vegetali peculiari. L'importanza - e la vulnerabilità - di tali ecosistemi è testimoniata dal fatto che alcune delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono stati istituiti con l'obiettivo di tutelare zone umide di interesse conservazionistico.



Il nostro Ente-Parco gestisce il Centro studi per le aree umide, presso la Palude di San Genuario a Fontanetto Po (VC), dove è ospitata la stazione di inanellamento del Gruppo Piemontese di Studi Ornitologici (GPSO - Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli", ONLUS): qui il personale specializzato si occupa del monitoraggio di specie avifaunistiche nidificanti e migratrici.

Si trovano qui anche le strutture indoor del Centro Emys Piemonte gestito da Riccardo Cavalcante e dai soci della Cooperativa ELEADE.

Il Centro si è specializzato nella riproduzione, in ambiente protetto, della Emys orbicularis e nella crescita delle giovani testuggini palustri per i primi anni di vita. Quando le testuggini sono pronte vengono rilasciate in ambienti resi idonei da interventi di riqualificazione ambientale. Il Centro di riproduzione nasce con l'obiettivo di compensare lo scarso successo riproduttivo riscontrato in natura nel nostro territorio.

A questa attività di nursery, si affianca la ricerca scientifica e la didattica oltre alla realizzazione di misure di tutela in stretta connessione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, che figura tra i supporter del progetto UrCA pro Emys, Urgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia, progetto coordinato dal WWF Italia.



I censimenti degli uccelli acquatici svernanti (International Waterbird Census), coordinati in Italia da Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e terminati da pochi giorni anche nelle Aree protette del Po piemontese, costituiscono la principale fonte regolare e standardizzata di dati utili a valutare localizzazione, ampiezza e adeguatezza del sistema di zone umide importanti ai sensi della Convenzione.

Nel 2025, il tema "Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune" sottolinea la necessità di un'azione collettiva per preservare le zone umide come ecosistemi critici per un pianeta sostenibile.

R.A.