20 febbraio 2025: Convegno finale del progetto, a Pavia

(04 Feb 25) Finanziato dall'Unione Europea e dalla Fondazione Cariplo per un totale di 1,3 milioni di euro, il progetto Drylands, ideato e condotto dall'Università di Pavia (Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente) ha preso il via nel 2019 grazie anche a una rete di partner che comprende l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese oltre all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, la Rete degli Orti Botanici della Lombardia, l'Università di Bologna, il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Gli habitat oggetto degli interventi di restauro sono le brughiere (H4030), le praterie aride (H6210) e i corineforeti o dossi sabbiosi (H2330), ambienti spesso fortemente degradati, per la frammentazione causata dalle attività antropiche, per l'incuria e l'inquinamento. Molte delle specie vegetali e animali che vi abitano sono a rischio. Un habitat impoverito rende il territorio sempre più vulnerabile a eventi estremi (quali per esempio ondate di calore, inondazioni, diffusione di patogeni).

È quindi indispensabile il ripristino degli ecosistemi per evitare le ripercussioni sulla salute di piante, animali e, anche, dell'uomo.

Riportare equilibrio in un habitat degradato e minacciato, migliorandone lo stato di conservazione, si concretizza nella tutela della biodiversità esistente, attuata con l'eliminazione o il contenimento delle specie invasive. Può essere necessario mettere a dimora nuovi esemplari di specie native, in modo da riportare l'habitat alle condizioni ottimali; ecco cosa significa "restaurare l'habitat".

Il termine restauro è infatti alla base della genesi del progetto LIFE Drylands (LIFE18 NAT/IT/000803 - "Ripristino delle praterie e delle brughiere aride acidofile continentali in Siti Natura 2000 del Piemonte e della Lombardia – LIFE Drylands").

Alla conclusione del progetto è in programma una giornata di festa per condividere i risultati e il racconto di questo progetto, tra scienza, arte, ricerca, cibo, letteratura e giochi.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni, tramite piattaforma Eventbrite, saranno aperte da lunedì 27 gennaio.

Appuntamento giovedì 20 febbraio 2025, dalle ore 9:00 alle 18:30, presso KOSMOS – Museo di Storia Naturale, Via Botta n. 9 – PAVIA – Aula Spallanzani.

--

PROGRAMMA della giornata:

ore 9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti, con colazione

ore 9:30 Saluti di benvenuto

Paolo Mazzarello ⎟ Direttore Museo KOSMOS

Paolo Siccardi ⎟ Fondazione Cariplo

Silvia Assini ⎟ Responsabile Scientifico progetto LIFE Drylands

La prima parte della mattinata è dedicata al Programma LIFE dell'Unione Euopea, che sostiene, dal 1992, azioni di salvaguardia dell'ambiente e ha investito fino ad ora 12 miliardi su 5.500 progetti, tra cui il Drylands.

I progetti LIFE "Nature & Biodiversity"

ore 10:00 The LIFE projects in Europe ⎟ Joseph Van Der Stegen – CINEA

ore 10:20 Il Programma LIFE e la sua attuazione in Italia in materia di "Natura e Biodiversità" ⎟ Federico Benvenuti, Carmen Gangale, LIFE National Contact Point Team – Italy Ministry of the Environment and Energy Security

ore 10:40 Il progetto LIFE18 NAT/IT/000803 Drylands ⎟ Stefano Picchi, Project Manager

Nella seconda parte della mattinata si entra nel vivo delle azioni realizzate con il progetto, raccontate in prima persona dai protagonisti: il gruppo di lavoro del LifeDrylands.

Gestione e monitoraggio degli habitat target: risultati finali

ore 10:50 Gli interventi del Parco Lombardo Valle del Ticino ⎟ Valentina Parco – responsabile per il progetto

ore 11:05 Gli interventi dell'Ente Gestione Aree protette del Ticino e Lago Maggiore ⎟ Edoardo Villa – responsabile per il progetto

ore 11:20 Gli interventi dell'Ente Gestione Aree protette del Parco Po piemontese ⎟ Luca Cristaldi – responsabile per il progetto

ore 11:30 Monitoraggio della biodiversità: piante, muschi, licheni e lepidotteri ⎟ Juri Nascimbene, Gabriele Gheza – BIGEA, Università di Bologna

ore 11:50 Monitoraggio della biodiversità: carabidi ⎟ Francesca Della Rocca

ore 12:05 Monitoraggio dei servizi ecosistemici: impollinazione, potenziale ornamentale e rifugio per le croste crittogamiche ⎟ Silvia Assini – Università di Pavia

ore 12:25 Monitoraggio dei servizi ecosistemici: potenziale officinale ⎟ Francesco Bracco – Università di Pavia

ore 12:40 Risultati del monitoraggio dell'impatto socio-economico ⎟ Stefano Picchi – Project manager

ore 13:00 – 14.10 PRANZO – a cura della Cooperativa sociale Balancin

Subito dopo pranzo un momento per presentare uno degli ultimi prodotti realizzati.

Presentazione delle nuove Linee guida

ore 14:10 Linee guida di gestione e monitoraggio degli habitat target ⎟ Matteo Barcella – Università di Pavia, Gabriele Gheza – Università di Bologna

Come comunicare e divulgare un tema ostico come quello degli habitat aridi? Nel pomeriggio saranno presentate le strategie e gli approcci creativi utilizzati per le attività con il pubblico e con le scuole.

Le attività didattico-educative e di disseminazione

ore 14:30 "Io abito, tu abiti, egli HABITAT – Discovery KIT", il kit per percorsi guidati e autoguidati ⎟ Patrizia Berera – Rete degli Orti Botanici della Lombardia

ore 14:45 Coinvolgimento delle scuole: "Ambasciatori di Habitat", il percorso PCTO con l'Istituto Superiore Torno di Castano Primo (MI) ⎟ Serena Dorigotti – MUSE di Trento, Tommaso Achilli, Mattia Ciapparelli – studenti del Liceo Scientifico

ore 15.00 Tesi universitarie ed esperienze raccontate dagli studenti ⎟ Alessia Gressani – Università di Pavia

Il pomeriggio prosegue con la testimonianza di chi ha trovato motivo di interesse nel progetto…



Il coinvolgimento degli stakeholder

ore 15:30 La Regione Lombardia: attività svolte e prospettive per gli habitat target del progetto

ore 15:45 La Regione Piemonte: attività svolte e prospettive per gli habitat target del progetto ⎟ Matteo Massara – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e aree naturali

ore 16:00 L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali: azioni per le Vaude⎟ Antonio Tacchino, guardiaparco

ore 16:15 Networking con i progetti LIFE Granatha e ShepForBio ⎟ Tommaso Campedelli – DREAM Italia



ore 16:30 Pirelli Tyre Spa: attività di replica e trasferimento

dalle 17:00 discussione finale e confronto con aperitivo

un momento conviviale per scambiare idee, curiosare tra le postazioni con i materiali del progetto e, chissà, creare nuove relazioni per progetti futuri!

Il programma è ancora in fase di definizione.

Per INFO logistiche e su modalità di iscrizione: lifedrylandsparty@echo.pv.it

