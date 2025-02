(04 Feb 25) Il progetto europeo LIFE WolfAlps EU project, co-finanziato nell'ambito del programma europeo LIFE Natura e Biodiversità, si è concluso il 30 settembre 2024, dopo cinque anni di lavoro intenso e collaborativo, con il contributo di 20 partner, 119 supporter internazionali, tra cui l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e 6 cofinanziatori.

E' ora disponibile l'opuscolo informativo, Layman's report, "Il progetto LIFE WolfAlps EU | Azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane a livello di popolazione alpina", che illustra i principali obiettivi del progetto e i risultati ottenuti nei cinque anni di attività, tramite un approccio multidisciplinare a sostegno della coesistenza, per garantire uno status di conservazione favorevole della popolazione alpina di lupo nel lungo termine e mitigando i conflitti tra i gruppi di interesse coinvolti.

Sono stati messi a punto metodi e standard comuni per produrre una solida valutazione dello stato della popolazione di lupo alpina, e si è operato per ridurre l'impatto del bracconaggio, individuare e controllare casi di ibridazione, contrastare la frammentazione dell'habitat. Fondamentale è stato il lavoro per la mitigazione dei danni alla zootecnia: le squadre intervento per la prevenzione hanno fornito un supporto agli allevatori per la messa a punto di sistemi di prevenzione efficienti e l'accesso alle misure di indennizzo. Grande spazio è stato dato al dialogo e al coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso lo sviluppo di piattaforme e incontri pubblici. È stato promosso un maggiore livello di informazione, consapevolezza sulle problematiche relative alla coesistenza e diffusione di informazioni corrette sul lupo, attraverso attività ecoturistiche, eventi pubblici, mostre, workshop, pubblicazioni, attività educative per studenti di tutte le età e insegnanti.

Scarica qui l'opuscolo: https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2025/01/DIGITALE-IT-Layman-LifeWolfAlps.pdf

R.A.