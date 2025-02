(Castagneto Po, 14 Feb 25) Il Settore Foreste della Regione Piemonte, con la D.D. 1087 del 24 dicembre 2024, ha approvato il bando relativo all'intervento SRD05 - Azione SRD05.3 "Impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole" - Sottoazione SRD05.3.1, che sostiene la realizzazione di sistemi silvoarabili, vale a dire l'impianto di specie forestali su superfici agricole (esclusi prati permanenti e pascoli), con lo scopo di associare alla coltura agraria la coltivazione di alberi.

L'azione ha lo scopo di ottenere, sul medesimo appezzamento, produzioni sia agricole sia legnose.

Questa pratica, inoltre, presenta numerosi vantaggi di carattere ecosistemico, quali un maggior assorbimento e stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nel legno, la protezione dal vento, la diversificazione paesaggistica e l'accrescimento della biodiversità.

Si tratta di un intervento che fino a oggi in Italia non è molto diffuso, anche se già attuabile fino dal PSR 2007-2013, resta tuttavia una novità assoluta per il Piemonte.

Possono essere utilizzate piante di specie forestali, arboree e arbustive, autoctone o comunque adatte alle condizioni stazionali, compresi i cloni di pioppo, con densità compresa tra 50 e 150 piante arboree ad ettaro.

La superficie di sistema agroforestale ammissibile è compresa tra 2 (in corpi minimi di uno) e 15 ettari per domanda.

La spesa massima ammissibile ad ettaro di sistema agroforestale è pari a € 5.000,00; il contributo, pari all'80% della spesa ammessa, deve risultare compreso tra € 2.500,00 e € 50.000,00 per domanda.

Sono finanziabili interventi localizzati nelle aree di pianura, come indicate nel bando.

I beneficiari sono proprietari o possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed Enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 18.00 di martedì 15 aprile 2025 e inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale: https://servizi.regione.piemonte.it

Informazioni:

Lorenzo Camoriano – lorenzo.camoriano@regione.piemonte.it – 011 4322862

Cristina Magnani – cristina.magnani@regione.piemonte.it

R.A.