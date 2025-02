(18 Feb 25) M'illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar.

Si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è stata istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022.

L'edizione 2025 è dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

Gli organizzatori dell'evento, giunto alla sua XXI edizione, hanno stilato un decalogo di azioni che ognuno di noi, come forma di adesione, può mettere in pratica non solo il 16 febbraio ma tutto l'anno!

Tra le indicazioni suggerite, è particolarmente caro all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese il consiglio di piantare alberi, piantine, fiori, perché sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico.

È un'attività corrente svolta dall'Ente-Parco a partire dai rimboschimenti fino al grande progetto della Foresta condivisa del Po piemontese: il risultato di un percorso iniziato trent'anni fa e ancora in divenire, che consiste nella messa a dimora di migliaia di alberi e arbusti locali e nella riqualificazione ambientale di centinaia di ettari di terreni, in gran parte pubblici.

Si definisce "condivisa" perché tutti possono contribuire a costruirla, diventandone partner, a partire dalle Istituzioni sino al semplice cittadino, dalle aziende agricole, alle imprese private, alle associazioni.

Ha il principale obiettivo di ricostruire l'ambiente naturale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Per contribuire alla Foresta condivisa, effettuando una donazione (minimo 20 €), seguire le istruzioni indicate su questa pagina, ricordando di inserire, come prime parole nella causale: Foresta condivisa.

Sono piccoli gesti che fanno la differenza!

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Legambiente Moncalieri Circolo F.A.R.E. Insieme, in collaborazione con Comunità energetiche rinnovabili Moncalieri Nichelino (CER-MN), con il patrocinio della Città di Moncalieri, organizzano un incontro formativo su Comunità energetiche rinnovabili | I cittadini protagonisti della transizione ecologica.

Appuntamento sabato 22 febbraio 2025, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso la sede dell'Ente-Parco di Moncalieri, Cascina Le Vallere in corso Trieste 98.

Anche questo evento aderisce alla XXI Edizione di M'illumino di meno.