(26 Feb 25) Nel marzo 2019, nelle Aree protette del Po piemontese, gli autori del documentario a impatto zero, CONTROCORRENTE – LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA, Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, con la loro troupe, hanno piantato il nuovo bosco a compensazione delle emissioni di anidride carbonica prodotte durante la realizzazione del docu-film ambientalista.

CONTROCORRENTE è un documentario sullo stato dell'acqua in Italia, un reportage on the road, un'inchiesta e una missione ambientalista di una giornalista e di uno studente di Economia dell'ambiente, che attraversano la Penisola per indagare l'aspetto ambientale, economico, politico, sociale e storico dell'acqua.

Un viaggio di andata e ritorno in 15 regioni italiane, documentando altrettante realtà, dai ghiacciai del Piemonte al delta del Po, fino alla terra siciliana martoriata dalla mafia, passando per la laguna di Venezia e i cantieri mai terminati delle dighe calabresi, incontrando, tra gli altri, i ricercatori del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), quelli del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), gli attivisti di Greenpeace e i volontari di Legambiente.

Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di centinaia di persone che hanno creduto nel progetto. Le riprese del documentario sono state finanziate grazie ai fondi raccolti sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso.

Il documentario è stato proiettato a Roma, alla Cobragor, poi è stata la volta della Sicilia in occasione del Marettimo Italian Film Festival, diretto da Paolo Genovese, e a settembre, in occasione di CombinAzioni Festival di Montebelluna, un evento che riunisce opere artistiche di ogni genere ed è portato avanti da giovanissimi che hanno a cuore la loro terra. Nell'ottobre 2019, a Bologna, ha aperto la tredicesima edizione del Terra di Tutti Film Festival, un festival storico che nasce dall'esigenza di dare la parola ai documentaristi che usano il video come forma di espressione critica.

Controcorrente è stato inserito nel Circuito Cinema Scuole: tutte le scuole medie e superiori d'Italia possono organizzare una proiezione di Controcorrente nella propria città.

Il docu-film, inoltre, è visibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay a questo link https://www.raiplay.it/programmi/controcorrente.

È un traguardo importante per lo staff di Controcorrente ma anche motivo di orgoglio per l'Ente-Parco che ha avuto la fortuna di conoscere questi ragazzi e l'onore di ospitare sul proprio territorio il bosco di compensazione alle emissioni.

Il bosco è inserito nell'area compresa nella Zona di Protezione Speciale IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino", nella Rete Natura 2000, a Fontanetto Po (VC).

In questi giorni, Daniele Giustozzi è tornato nel bosco di Controcorrente per piantare un nuovo albero, un olmo, in memoria di Marco Bagliani, Professore Ordinario di Geografia economica e politica presso il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno.

Per ricordarlo, Giustozzi ha voluto dedicargli questo nuovo alberello, simbolo dei temi di ricerca relativi ai cambiamenti climatici e alla contabilità ambientale, cari al professor Bagliani.

L'Università di Torino ha annunciato l'istituzione del Premio di Laurea "Marco Bagliani", destinato a un/a laureato/a magistrale selezionato/a tra quelli che hanno discusso una tesi su temi di ricerca relativi proprio ai cambiamenti climatici e alla contabilità ambientale.