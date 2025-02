(28 Feb 25) Anticipiamo il calendario degli appuntamenti in programma nel 2025 nelle Aree protette del Po piemontese: si tratta di eventi organizzati o patrocinati dall'Ente-Parco.

Naturalmente le occasioni di visitare le nostre Aree protette non si esauriscono qui: vi invitiamo a seguire le nostre pagine social in modo da rimanere aggiornati sulle varie manifestazioni in programma da Carmagnola a Bosco Marengo, passando per Moncalieri e Casale Monferrato!



Sito web https://www.parcopopiemontese.it/index.php

Pagina Facebook https://www.facebook.com/areeprotettePo.piemontese/

Profilo Instagram https://www.instagram.com/areeprotettepo.piemontese