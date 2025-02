In questo numero in evidenza:

2025: un anno nelle Aree protette del Po piemontese

Anticipiamo il calendario degli appuntamenti in programma nel 2025 nelle Aree protette del Po piemontese: si tratta di eventi organizzati o patrocinati dall'Ente-Parco. Naturalmente le occasioni di >>>

Doppio appuntamento con Ibridi a Cascina Le Vallere 8 e 22 marzo

Laboratori ed attività esperienziali con le Guide del Parco, alla scoperta delle peculiarità naturalistiche che l'area protetta offre

Le attività sono rivolte alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni, alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni che >>>

Dal Parco Le Vallere ai Murazzi

Pedalata in maschera e non… domenica 2 marzo 2025

Torino Bike experience, con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, organizza una pedalata in maschera e non... domenica 2 marzo 2025 >>>

Passeggiata "Bric, crutin, fustaie e crinali"

Domenica 9 marzo 2025

L'associazione Andrei Periboschi e AsFo Boschi dei Bric organizzano a Cordova (Castiglione Torinese) una escursione ad anello di circa 10 Km con >>>

Passeggiata notturna sul Sentiero Berruti

Venerdì 14 marzo 2025

Escursione a cura del CAI Sezione di Chivasso. Tradizionale camminata in occasione della luna piena di marzo sul sentiero che collega Chivasso a Castagneto Po e Bric del Vaj >>>





Camminata dal Po a Superga

Mercoledì 19 marzo 2025

Sulla collina torinese a cura del CAI di Moncalieri >>>

Aperto in Piemonte il bando sull'Agroforestazione "Impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole" – SRD05.3

Il Settore Foreste della Regione Piemonte, con la D.D. 1087 del 24 dicembre 2024, ha approvato il bando relativo all'intervento SRD05 - Azione SRD05.3 >>>

Il racconto:

Roberto Saini nominato Commissario dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Rimarrà in carica fino alla nomina di una nuova amministrazione

Nell'ambito del rinnovo degli organi istituzionali degli Enti di gestione delle Aree protette del Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 3-727/2025/XII >>>

Domenica 2 febbraio 2025 si è celebrata la Giornata mondiale delle zone umide (World wetlands day)

Proprio il 2 febbraio 1971 a Ramsar, sulle rive del Mar Caspio, è stata firmata la Convenzione internazionale per la tutela e la valorizzazione delle zone umide, che ha come obiettivo sensibilizzare la popolazione sulla grande importanza delle zone umide per le persone e per il pianeta >>>

Il podcast 'Trasformazioni' dà voce alle Aree protette del Po piemontese a ritmo di jazz

Nella nuova puntata di Trasformazioni – A Passo di Jazz, il podcast che esplora il Belpaese al suono del jazz, Valentina Lo Surdo approda nel Monferrato, dove si svolge il Monfrà Jazz Fest >>>

Disponibile online l'opuscolo di presentazione dei principali risultati del Progetto LIFE WolfAlps EU

Il progetto europeo LIFE WolfAlps EU project, co-finanziato nell'ambito del programma europeo LIFE Natura e Biodiversità, si è concluso il 30 settembre 2024, dopo cinque anni di lavoro intenso e collaborativo >>>

Il bosco di Controcorrente, da oggi, ha un nuovo albero!

Nel marzo 2019, nelle Aree protette del Po piemontese, gli autori del documentario a impatto zero, CONTROCORRENTE – LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA, Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, con la loro troupe, hanno piantato il nuovo bosco a compensazione delle emissioni di anidride carbonica >>>

Rimozione rifiuti in zona San Genuario a Crescentino

Da lunedì 10 febbraio 2025, per un paio di settimane, EP Produzione S.p.A. svolgerà un'attività di rimozione rifiuti >>>

M'illumino di Meno: anche l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha partecipato all'iniziativa di Rai Radio2

M'illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. Si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse >>>