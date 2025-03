(05 Mar 25) Maschere addobbi e allegria, un tripudio di colori in festa, questo è stato il Carnevale Eridaneo sul Po: il 2 marzo, le acque del fiume che rappresentano un elemento centrale per Torino, sono state la scena di una celebrazione che ne esalta il valore storico e culturale. La manifestazione ha ripreso antiche tradizioni reinterpretandole in chiave attuale, mettendo in luce gli aspetti naturalistici e di tutela della Natura proprio per sottolineare l'importanza della cura del paesaggio e in un'ottica di sostenibilità ambientale: proprio per questo motivo sono stati rigorosamente banditi coriandoli, stelle filanti, palloncini e ogni tipo di materiali che potessero essere dispersi sul percorso.

Fin dalla prima mattina a Cascina Le Vallere, sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, ci sono stati grandi preparativi per la partenza della pedalata del carnevale "verde", una lunga sfilata di maschere in bicicletta, a tema natura, cagnolini, farfalle, pinguini, animali fantastici e variopinti, guidato in pompa magna ai Murazzi di Torino, centro pulsante dell'iniziativa, dalla Custode dei Fiori.

Le società remiere torinesi e Torino Bike Experience, ciascun partecipante con la propria maschera e travestimento carnevalesco hanno percorso il corso del fiume e le sponde del fiume, nel contesto del Parco naturale del Po piemontese e della Riserva della biosfera Collina Po. Gli equipaggi da fiume hanno quindi incontrato i ciclisti al ponte Isabella proseguendo la sfilata congiunti fino al cantiere del River Center ai Murazzi torinesi, un'iniziativa della Città di Torino denominata "LET'S PO", un luogo in cui incontrare il fiume Po in un abbraccio fatto di natura, innovazione e sostenibilità, un progetto che prevede anche di riattivare la navigazione sul Po a impatto zero.

Ai Murazzi l'arrivo di tutte le maschere da terra e da acqua accolte da un comitato di benvenuto e dal presidente della Riserva Mab Unesco Collina Po Francesco Tresso.

La vivace manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione dell'Associazione Vie d'Acqua, la Città di Torino, le società remiere, l'Associazione I Marinai d'Italia, l'Associazione Torino Bike Experience e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese con la partecipazione di Turismo Torino e l'Art Studio Drag Queen di Torino.

Le sponde del Po si sono animate di musica e colori, uno spettacolo suggestivo che ha unito tradizione e innovazione a promozione del territorio del bacino torinese del Po e a vantaggio della cittadinanza che ha avuto un'occasione speciale per avvicinarsi al primo fiume d'Italia e al suo ambiente.