A Casale Monferrato, dal 14 al 23 marzo 2025

(12 Mar 25) Si inaugura venerdì 14 marzo la 76ª Mostra nazionale di San Giuseppe, rassegna dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e tempo libero, a Casale Monferrato.

Come da tradizione, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese sarà presente con uno spazio espositivo, in cui si racconteranno le attività dell'ente e i progetti in corso, attraverso immagini.

In particolare, sarà dato spazio ad alcuni progetti condotti in collaborazione con le realtà del territorio: il progetto di riqualificazione fluviale del tratto urbano del fiume "Vivere il Po" con il Comune di Casale Monferrato e l'attività informativa svolta con il Crea e l'Istituto Superiore Sobrero riguardo lo stoccaggio di CO2 grazie ai rimboschimenti lungo la fascia fluviale del Po.

Una serie di incontri in aula e di uscite sul campo hanno consentito di calcolare la quantità di anidride carbonica estratta dall'atmosfera e immagazzinata sotto forma di composti organici.

Il suolo e le foreste diventano serbatoi naturali di CO2 sottratta dall'atmosfera.

Lo stand, condiviso con il Comune di Casale Monferrato, sarà allestito con le foto del territorio di Mauri e Simo Blustilo.

La mostra si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo, in Piazza d'Armi a Casale Monferrato.

Ingresso gratuito.

Orari:

Feriali: dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Sabato 15 e 22 marzo: dalle ore 11.00 alle ore 23.00

Domenica 16 marzo: dalle ore 11.00 alle ore 23.00

Domenica 23 marzo: dalle ore 11.00 alle ore 22.00

La mostra chiuderà il 23 marzo.

Informazioni: https://www.mostrasangiuseppe.it