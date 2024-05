Domenica 19 Maggio 2024

La raccolta delle erbe selvatiche è un'attività antica come il mondo e il nutrirsi di prodotti selvatici è descritto con il vocabolo "alimurgia" (dal latino alimentia urgentia: alimenti in caso di necessità), coniato nel Settecento dal medico e naturalista Targioni-Tozzetti.

Da molti considerate infestanti, le erbe spontanee sono una grande risorsa per l'alimentazione e per la salute, anzi, durante periodi storici diversi, in particolare durante le carestie, sono state il fulcro della nutrizione.



L'Italia è uno dei paesi europei più ricchi di specie animali e vegetali, grazie alla varietà del proprio territorio e al suo gradiente latitudinale raduna circa la metà delle specie vegetali europee. Il Parco Le Vallere, in particolare, tutelato come area protetta da oltre 30 anni, è un'area di grande pregio per i suoi prati ricchi e naturali.

La raccolta delle erbe selvatiche deve però seguire buone norme di comportamento per motivi di sicurezza alimentare e per evitare di pregiudicare la loro stessa presenza nel lungo periodo, esperti e guardaparco guideranno così i partecipanti in un percorso di conoscenza che darà informazioni sulle loro caratteristiche, sul come riconoscerle e raccoglierle, nel pieno rispetto dell'ambiente.

L'iniziativa alla scoperta delle erbe selvatiche commestibili è frutto di una collaborazione stabile tra il Gruppo Micologico Torinese ed Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese che la ospita.

Appuntamento quindi a Cascina Le Vallere, C.so Trieste 98 a Moncalieri, questo il programma:

- 9.30 Conferenza su erbe spontanee commestibili

- 10.30 Passeggiata alla ricerca delle erbe spontanee in compagnia del Gruppo Micologico Torinese e dei guardaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti entro il 17 maggio all'e-mail: ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it. La partecipazione è libera e gratuita. I posti sono limitati. In caso di maltempo la passeggiata sarà annullata.

La locandina