Parchi della Val di Cornia

Sabato 6 Gennaio 2024

Alle 10:30 torna al Museo archeologico di Piombino l'appuntamento con "La Befana vien… di mattina", letture nelle sale del museo realizzate in collaborazione con la Biblioteca Civica Falesiana e i lettori volontari Nati per Leggere Piombino. I bambini che parteciperanno potranno scoprire il museo con una visita speciale che si concluderà con l'arrivo della Befana e la lettura di una storia inedita di Donata Baiocchi. Considerato che il programma "Nati per Leggere" promuove la lettura nelle famiglie, la società Parchi lo sostiene con convinzione offrendo i propri spazi museali e il supporto del suo personale specializzato per gli appuntamenti proposti dalla Biblioteca. Un'importante collaborazione che prosegue da anni facendo sì che luoghi di cultura come il museo e la biblioteca si uniscano per sostenere insieme l'attività di promozione della lettura nella prima e primissima infanzia. Per prenotare telefonare al numero della Biblioteca 0565 226110. Il museo sarà aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 10:00 alle 18:00.

