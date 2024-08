Parchi della Val di Cornia

Giovedì 22 Agosto 2024 ore 21:30

Viaggio attraverso la musica francese del XX secolo per arpa e flauto, con le musiciste Desirée Del Santo (flauto) e Alice Belardini Pini (arpa). Musiche di G. Bizet, J.Massenet, G. Fauré, M. Ravel, C. Debussy, J.Mouquet e C. Saint-Saëns.

Dalle 20:30 alle 21:30 sarà possibile visitare la Rocca prima dell'inizio del concerto. L'evento è organizzato da Teatro dell'Aglio APS in collaborazione con Parchi Val di Cornia nell'ambito del cartellone "Terra e Teatro", che ha unito suggestivi trekking teatrali a serate sotto le stelle di Rocca San Silvestro allietate da musica e teatro.

Ingresso: 12,00 euro (intero), 10,00 euro (ridotto).

Info e prenotazioni: info@teatrodellaglio.org – WA 375 5615955. I biglietti sono acquistabili su ticketone.it, ma possono essere acquistati anche la sera stessa del concerto direttamente alla Rocca di San Silvestro.

Parcheggio auto: Parcheggio di Villa Lanzi e della Rocca di San Silvestro, di fronte all'Ostello Gowett – via Benedetto Lippi