Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

Sabato 18 Maggio 2024 dalle 18:00 alle 22:00

Escursione per ragazzi dai 12 anni

Una passeggiata per ragazzi alla scoperta del bosco, delle praterie e calanchi all'imbrunire. Ascolto dei suoni e osservazioni del paesaggio nel passaggio tra giorno e notte.

Ritrovo ore 18:00 presso il Centro Visita San Teodoro, Via Abbazia 28 Valsamoggia – Loc. Monteveglio.

Termine previsto per le ore 22.00 nello stesso punto.

Note: indossare scarponcini da trekking, vestiti comodi, cena al sacco e 1L d'acqua a testa.

Costo: 5 € per i minorenni

Prenotazione entro la mattina del 17 maggio