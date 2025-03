Per 6 settimane, dal 21 giugno al 2 agosto 2025

(Strembo, 12 Mar 25) Visto il successo delle scorse edizioni, verranno riproposti anche per la prossima estate 2025 i campi estivi linguistici di Clm Bell: English Summer Camp, English Adventure Camp, Deutsches Sommer Camp e il nuovo Deutsches Abenteuer Camp presso la nostra Casa Natura Villa Santi a Montagne, frazione del comune di Tre Ville.

L'iniziativa è ormai consolidata nel tempo con partecipanti dal Trentino e da altre parti d'Italia.

I Summer Camp sono campi estivi per bambini e ragazzi, da 9 a 16 anni, finalizzati all'apprendimento dell'inglese e del tedesco.

Questo soggiorno si svolge presso la Casa Natura Villa Santi completamente immersa nel verde, circondata da prati e boschi; la casa è stata interamente ristrutturata secondo i criteri della bioedilizia e del risparmio energetico. Durante il soggiorno gli studenti hanno la possibilità di vivere importanti esperienze formative con lezioni, laboratori e project work, sport, escursioni e tante attività divertenti nell'incantevole ambiente montano.

Organizzatori

Clm Bell Trento, da 60 anni la scuola di lingue leader in Trentino, membro di EAQUALS (Valutazione e Accreditamento delle Scuole di Lingua di Qualità), da 50 anni organizza soggiorni studio in Trentino e all'estero.

Periodi

ENGLISH SUMMER CAMP

21 - 28 giugno | 9-12 anni

28 giugno - 5 luglio | 9-12 anni

5 - 12 luglio | 12-14 anni

12 - 19 luglio | 12-14 anni

ENGLISH ADVENTURE CAMP

19 - 26 luglio | 14-16 anni

DEUTSCHES SOMMER CAMP

26 luglio - 2 agosto | 12-14 anni

DEUTSCHES ABENTEUER CAMP

2 - 9 agosto | 12-14 anni

Costi per tutti i Summer Camp

Quota settimanale: euro 860,00

Sono previsti Contributi di Casse Rurali, BCC e Fondazioni convenzionate per i Soci attivi * Integrazione BUONI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO per gli aventi diritto.

E' possibile manifestare il proprio interesse compilando questo modulo. Serate contattati dalla segreteria.

Per tutti i dettagli Clicca qui