Da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio 2024

La giornata internazionale della Biodiversità è stata indetta dalle Nazioni Unite, per la prima volta il 22 maggio 1992 per commemorare l'adozione del testo della Convenzione per la Diversità Biologica, allo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla biodiversità.

Nell'ambito di questa Giornata, il Parco ha organizzato tutta una serie di iniziative volte a evidenziare l'importanza della biodiversità per tutte le persone del pianeta, l'impatto che la mancanza di tutela della natura può avere sulla sicurezza alimentare e sulla salute umana, le azioni che tutti noi possiamo e dobbiamo fare, ogni giorno dell'anno, per conservare, ripristinare e condividere equamente la natura e la miriade di benefici che fornisce agli esseri umani.

Le iniziative si terranno a Carisolo presso il Punto lettura "Natura & Cultura" all'ultimo piano della Casa del Parco Geopark.

Programma - scarica la locandina



venerdì 24 maggio Filippo Zibordi 18.00 con il nuovo libro "Uomo e orso possono convivere?"

18.00 con il nuovo libro "Uomo e orso possono convivere?" sabato 25 maggio Michela Luise 16.00-18.00 con la presentazione del libro "Il Parco dei Tesori" e il laboratorio per bambini (6-10 anni).

16.00-18.00 con la presentazione del libro "Il Parco dei Tesori" e il laboratorio per bambini (6-10 anni). domenica 26 maggio prof. Franco Pedrotti ore 18.00 con l'intervento "Renzo Videsott e la protezione della natura in Italia".

In tutte e tre le giornate mostra "Biodiversità agricola - con scambio di sementi" in collaborazione con Gruppo culturale "Orti giudicariesi" con i seguenti orari 24 maggio 16.00-19.00; 25 maggio 14.30 alle 19.00; 26 maggio 14.30 alle 19.00