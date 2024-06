Escursione naturalistica accompagnata dall'esperto del Parco Naturale Adamello Brenta

Mercoledì 19 Giugno 2024

Il privilegio di camminare in territori poco affollati permetterà di assaporare scorci di Parco esclusivi.

Lungo mutevoli sentieri ci fermeremo ad osservare l'evolversi del paesaggio, spinto da un clima in continua evoluzione. Comprendere i segni del cambiamento per provare a ridurre la nostra impronta sul pianeta Terra. Conoscere per tutelare.

Difficoltà: media

media Dislivello: positivo 500 m

positivo 500 m Tempo indicativo di percorrenza: 5 ore circa di camminata

5 ore circa di camminata Ritrovo: ore 09:00 alla biglietteria funivia Grostè in Cima Tosa, 25

ore 09:00 alla biglietteria funivia Grostè in Cima Tosa, 25 Durata attività: giornata intera, termine attività ore 15.00 circa

giornata intera, termine attività ore 15.00 circa Data: tutti i mercoledì dal 12 giugno al 18 settembre

Quota di partecipazione: solo per i possessori di Dolomeet Guest Card

solo per i possessori di Dolomeet Guest Card Numero min/max: min 1 - max 25 persone (età minima 8 anni)

Altre informazioni