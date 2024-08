Domenica 1 Settembre 2024

Il 1° settembre sarà la giornata di inaugurazione del sentiero storico culturale dedicato al sergente Anton Malina in Valle di Genova. Per questa occasione nel pomeriggio verrà proposta la visita guidata con gli operatori del Parco e la collaborazione della Biblioteca comunale di Pinzolo; si percorrerà parte dello Sbarramento di Fontanabona fra i segni che la Grande Guerra ha lasciato sul territorio. Le parole dei diari dei soldati ci caleranno nelle situazioni estreme e nelle vicende che più di cento anni fa hanno marcato questo paesaggio. La visita guidata verrà ripetuta tre volte nei seguenti orari e durerà per ogni turno circa un paio d'ore.

Programma:

14.30 I turno

15.00 II turno

15.30 III turno

Ritrovo presso il parcheggio "Ponte Rosso" in Valle di Genova - parcheggio gratuito esibendo la ricevuta di prenotazione dell'attività al personale del Parco.

Trasferimento con la guida del Parco in località Ponte delle Trincee dove si inizierà la visita al nuovo sentiero dedicato al Sergente Anton Malina.

Difficoltà: media. È necessario abbigliamento e calzature adatte alla montagna.

Tempo indicativo di percorrenza: 2 ore circa

Numero min/max: 2 - 15

Per iscrizioni: book.pnab.it/it/macroesperienza/major-anton-malina-10

Attività gratuita in collaborazione con Biblioteca di Pinzolo.