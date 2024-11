Venerdì 8 Novembre 2024

Sono piccoli, forse per questo non li hai mai notati. Sono i più antichi riciclatori del mondo, sempre impegnati a trasformare i rifiuti di oggi nel tesoro di domani.

Vieni a conoscere Birillina, Intruglio, Capitan Cucchiaio, Ammiraglia Cuffietta e tutti i Tindirlini dell'Isola Ciarpame.

Ricicliamo con fantasia.



Lettura e laboratorio creativo con tappi in plastica.



Età: scuola materna e scuola primaria.

Orario: dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa

Attività gratuita

