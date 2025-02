Mercoledì 5 Febbraio 2025

Sarà presentata nell'ambito della rassegna "LIbiAMOci: pagine di Parco" la nuova nuova pubblicazione sui tetraonidi del Parco il prossimo 5 febbraio a Carisolo.

Interverranno

dott. Claudio Maurina - presidente dell'Ordine Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della PAT

dott. Eugenio Carlini - zoologo e presidente di Oikos

che dialogheranno con

dott. Andrea Mustoni - referente dell'unità ricerca scientifica del Parco Naturale Adamello Brenta

La pubblicazione ha come scopo principale quello di dare informazioni sulle caratteristiche biologiche ed ecologiche dei tetraonidi e sulla loro presenza nel Parco Naturale Adamello Brenta.

Per le singole specie vengono riportati i criteri di conservazione adottati dal Parco e dalla Provincia di Trento, con l'intenzione di dare un contributo ai tecnici a vario titolo chiamati a realizzare lavori all'interno dell'area protetta, nella convinzione che la "conoscenza" sia la base del "rispetto". Inoltre, i criteri e le modalità di esposizione adottati sono stati pensati in modo che la lettura del testo possa essere utile anche per tutte le persone che amano la natura e che sono interessate alla vita dei tetraonidi, uccelli di grande fascino.

Attività valida ai fini del riconoscimento dei crediti formativi previsti dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia autonoma di Trento