Numerose le iniziative promosse in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica con il Parco dell'Adamello

(Breno, 11 Giu 24) La stagione dei rifugi è pronta a entrare nel vivo. Come ogni anno in questo periodo i rifugisti si stanno preparando a riaprire le porte delle loro strutture, che sul territorio bresciano e camuno sono quasi una cinquantina. Quelli situati alle quote relativamente più basse stanno iniziando ad accogliere gli escursionisti ed i turisti, mentre quelli più in alto, dai duemila metri in su, dovranno attendere che l'abbondante neve caduta in primavera si sciolga e che le strade ed i sentieri tornino praticabili.

Nel frattempo nessuno si è fermato e Assorifugi Lombardia ha messo a punto, in collaborazione con le istituzioni che lo sostengono - su tutte Comunità Montana di Valle Camonica con il Parco dell'Adamello - e con diverse associazioni del territorio, alcuni eventi volti a promuovere la montagna camuna e ad incentivare con vari appuntamenti a scoprire i rifugi.

Gino Baccanelli, presidente di Assorifugi Lombardia, conferma che la voglia di tornare a vivere i rifugi c'è: "Le strutture si stanno preparando e presumibilmente entro la metà di giugno saranno tutte aperte e raggiungibili. Assorifugi propone anche quest'anno l'iniziativa a premi Girarifugi, che inizierà il 1° giugno: come sempre si potrà scaricare la tessera dal nostro sito, o ritirarla in una struttura aderente, e raccogliere i punti nei rifugi e negli alpeggi aderenti nei quali ci si recherà durante l'estate" ricorda Baccanelli, che sottolinea: "Ringrazio gli enti comprensoriali e il Parco Adamello, che ci permettono di portare avanti le diverse iniziative che stiamo presentando. Ringrazio inoltre tutti i rifugi che fanno parte di Assorifugi Lombardia situati in Valle Camonica. Ricordo che il rifugista è una presenza, un punto di riferimento fondamentale per chi va in montagna e cerca indicazioni e informazioni in tempo reale; assume anche un ruolo determinante, insieme a chi sta in alpeggio, per mantenere le vallate vive e in ordine e costituisce un legame importante con il territorio".

A rappresentare al meglio la figura del rifugista c'è Gabriella Fioletti, che gestisce il Rifugio Premassone a Sonico, nel Parco Adamello, ed è referente per i rifugisti della Valle Camonica e del bresciano, che ribadisce: "Ringrazio la Comunità Montana e il Parco Adamello per l'appoggio e per il contributo effettivo. Noi rifugisti facciamo rete per garantire la giusta accoglienza a turisti ed escursionisti, li supportiamo fornendo loro le corrette informazioni e, ove possibile, la connessione internet, indispensabile al giorno d'oggi. Auspico, per la stagione che sta iniziando, in una maggiore consapevolezza da parte di tutti nel compiere le escursioni con l'equipaggiamento adeguato e seguendo alcune semplici regole di comportamento e di sicurezza indispensabili nell'ambiente montano".

Il Responsabile del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale di Comunità Montana di Valle Camonica Guido Calvi e l'assessore Alessandro Panteghini ricordano che la collaborazione con Assorifugi Lombardia prosegue da tempo. Tutti conoscono ad esempio le tovagliette di carta utilizzate sulle tavole dei rifugi, con la grafica personalizzata, le fotografie e le informazioni sul Parco Adamello e sulle strutture del territorio. Il Parco collabora con i gestori dei rifugi anche per quanto riguarda la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri e dei percorsi che li collegano, oltre che per numerose altre iniziative e progetti di tutela ambientale e promozione della conoscenza su basi scientifiche del territorio e della montagna. Tra le azioni da menzionare c'è lo sviluppo degli impianti pilota di fitodepurazione nei Rifugi, la promozione dell'uso di manufatti in legno locale certificato PEFC, la valorizzazione congiunta dell'escursionismo ed in particolare del sentiero Segnavia 601 - Alta via dell'Adamello.

Altre informazioni su www.parcoadamello.it/?view=article&id=257&catid=10